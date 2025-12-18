Acht Unimärkte sperren kurz vor Weihnachten zu

Wettbewerbsbehörde muss noch prüfen

Die Vergabe der zum Verkauf stehenden Unimärkte an die großen Supermarktketten sei im Großen und Ganzen abgeschlossen. Sowohl die Transaktion mit Spar als auch jene mit Rewe sei aber noch vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Die Übergaben seien in den ersten Monaten 2026 geplant. Die von den beiden großen Mitbewerbern übernommenen Standorte sollen im Übergabezeitraum offen bleiben.