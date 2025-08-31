„Pflichtsieg“! Höchste Zeit für den Defibrillator

Nach Horror-Szene schimpft Wagner über Bayern-Bank
„Das hat mich gestört“
Ein sogenanntes Schicksalsspiel für Trainer Stephan Helm. Dass die Brisanz vor Austrias Heimmatch am Sonntag um 17 Uhr gegen Altach derart groß ist, hätte vor Saisonbeginn kaum jemand geglaubt. Nach dem völlig verpatzten Saisonstart steht für die Violetten aber jede Menge auf dem Spiel.
Das stärkste Zeichen können die Austria-Fans heute schon vor Anpfiff des Heimspiels gegen Altach setzen. Ab 14.30 Uhr findet (für alle im Alter von 18 bis 35) vor der Generali-Arena eine große Stammzell-Registrierungsaktion durch das Rote Kreuz statt. Ein völlig schmerzfreier Wangenabstrich reicht.
