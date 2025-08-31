„Pflichtsieg“! Höchste Zeit für den Defibrillator

Das stärkste Zeichen können die Austria-Fans heute schon vor Anpfiff des Heimspiels gegen Altach setzen. Ab 14.30 Uhr findet (für alle im Alter von 18 bis 35) vor der Generali-Arena eine große Stammzell-Registrierungsaktion durch das Rote Kreuz statt. Ein völlig schmerzfreier Wangenabstrich reicht.