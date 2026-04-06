Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

57 Floriani im Einsatz

Ostersonntag: Garage und Fahrzeuge brannten nieder

Chronik
06.04.2026 17:08
(Bild: FF Preding)

In Preding im steirischen Bezirk Deutschlandsberg brach am Ostersonntag ein Feuer in einer Garage aus. Die Feuerwehren waren gefordert.

0 Kommentare

Am Ostersonntag kurz vor 16 Uhr wurden die Feuerwehren Preding, Wieselsdorf, Wettmannstätten und Wohlsdorf sowie das Einsatzleitfahrzeug des Bereichsfeuerwehrkommandos Deutschlandsberg aus Wildbach alarmiert: In Preding brannte eine Garage. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte – darunter ein Mitglied der Feuerwehrjugend.

Auto brannte lichterloh, Gasflasche explodierte
Der erste Atemschutztrupp startete gleich nach Ankunft einen Löschangriff, die Garage stand bereits in Vollbrand: Die Flammen schlugen nicht nur auf allen Seiten durch das Dach, auch ein Stapler, ein Pkw und ein Traktor standen in Flammen. Auto und Stapler brannten lichterloh, der Traktor wurde massiv beschädigt. Kurz nachdem die Feuerwehr den Einsatz gestartet hatte, explodierte eine Gasflasche „mit ohrenbetäubendem Knall“, wie es heißt. Das Dach wurde angehoben und Teile der Flasche schlugen in der gegenüberliegenden Hausfassade ein.

(Bild: FF Preding)
(Bild: FF Preding)
(Bild: FF Preding)
(Bild: FF Preding)
(Bild: FF Preding)

Das Wohnhaus konnte aber ansonsten gerettet werden. Nach rund eineinhalb Stunden wurde „Brand aus“ gemeldet. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden dürfte groß sein. Insgesamt standen mit Feuerwehr, Rettung  und Polizei 68 Kräfte im Einsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
06.04.2026 17:08
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien 01. Innere Stadt
7° / 18°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
7° / 18°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
6° / 18°
Symbol heiter

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
121.735 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Oberösterreich
Bub (13) soll in Volksschule: Sieben „Verdächtige“
104.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Es ist fraglich, ob der 13-Jährige noch einmal ein Klassenzimmer von innen sieht.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
100.404 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2214 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1559 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1252 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Mehr Chronik
57 Floriani im Einsatz
Ostersonntag: Garage und Fahrzeuge brannten nieder
Feuerwehren im Einsatz
Waldbrand in Murau nach mehreren Stunden gelöscht
Es wird wieder kühler
Ostern brachte in der Steiermark bis zu 25 Grad
Die Cobra rückte aus!
„Clown“ mit Waffe drohte: Mögliches Motiv bekannt
Schwerer Arbeitsunfall
Opa betrunken: Enkel (8) landet in Kinderchirurgie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf