Ostersonntag: Garage und Fahrzeuge brannten nieder

In Preding im steirischen Bezirk Deutschlandsberg brach am Ostersonntag ein Feuer in einer Garage aus. Die Feuerwehren waren gefordert.
Am Ostersonntag kurz vor 16 Uhr wurden die Feuerwehren Preding, Wieselsdorf, Wettmannstätten und Wohlsdorf sowie das Einsatzleitfahrzeug des Bereichsfeuerwehrkommandos Deutschlandsberg aus Wildbach alarmiert: In Preding brannte eine Garage. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte – darunter ein Mitglied der Feuerwehrjugend.
Auto brannte lichterloh, Gasflasche explodierte
Der erste Atemschutztrupp startete gleich nach Ankunft einen Löschangriff, die Garage stand bereits in Vollbrand: Die Flammen schlugen nicht nur auf allen Seiten durch das Dach, auch ein Stapler, ein Pkw und ein Traktor standen in Flammen. Auto und Stapler brannten lichterloh, der Traktor wurde massiv beschädigt. Kurz nachdem die Feuerwehr den Einsatz gestartet hatte, explodierte eine Gasflasche „mit ohrenbetäubendem Knall“, wie es heißt. Das Dach wurde angehoben und Teile der Flasche schlugen in der gegenüberliegenden Hausfassade ein.
Das Wohnhaus konnte aber ansonsten gerettet werden. Nach rund eineinhalb Stunden wurde „Brand aus“ gemeldet. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden dürfte groß sein. Insgesamt standen mit Feuerwehr, Rettung und Polizei 68 Kräfte im Einsatz.
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