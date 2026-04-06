Ostersonntag: Garage und Fahrzeuge brannten nieder

Auto brannte lichterloh, Gasflasche explodierte

Der erste Atemschutztrupp startete gleich nach Ankunft einen Löschangriff, die Garage stand bereits in Vollbrand: Die Flammen schlugen nicht nur auf allen Seiten durch das Dach, auch ein Stapler, ein Pkw und ein Traktor standen in Flammen. Auto und Stapler brannten lichterloh, der Traktor wurde massiv beschädigt. Kurz nachdem die Feuerwehr den Einsatz gestartet hatte, explodierte eine Gasflasche „mit ohrenbetäubendem Knall“, wie es heißt. Das Dach wurde angehoben und Teile der Flasche schlugen in der gegenüberliegenden Hausfassade ein.