Die Debatten um den ORF reißen nicht ab

Das spiegelt auch der „Krone“-Aufruf „Die Stimme Österreichs“ wider. So schreibt User Siggi54: „Der ORF gehört sofort privatisiert!“. Auch Tortengraeber setzt einen eindeutigen Appell: „Mit Zwangsgebühren kann der ORF tun und lassen, was er will. Vertrauen lässt sich nur dann wiedererlangen, wenn der ORF keine Zwangsgebühren kassiert. Dann kommt es auf die reine Eigenleistung an.“ Passend zur neuesten Debatte meldet sich Axell zu Wort: „Der ORF-Stiftungsrat ist viel zu politisch und mit Interessenvertretern besetzt. Daher wird, wenn sich am Stiftungsrat nichts ändert, der Intrigantenstadl munter weitergehen.“