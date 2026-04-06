„Ich will den Verein nicht an die Wand fahren!“

Fakt ist: Hartberg muss Einsparungen vornehmen. Die Gründe längst bekannt: Weniger Geld aus dem TV-Vertrag, weniger Geld aus den internationalen Solidaritätszahlungen. „Und was man nicht vergessen darf: Wie geht es mit unserer Wirtschaft weiter? Die goldenen Jahre sind vorbei“, sagt Erich Korherr, der sich mit seinem Vorstand daher die Frage stellt: Es gibt weniger Geld, wo können wir einsparen?