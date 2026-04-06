Felix Großschartner beim Zeitfahr-Auftakt Dritter!

Bis Samstag mehrere Bergetappen auf dem Programm

Der 19-jährige Seixas gewann überlegen 23 Sekunden vor Vauquelin, 27 vor Großschartner und 28 vor Roglic. Bis Samstag stehen im Norden Spaniens mehrere Bergetappen auf dem Programm, am Dienstag warten von Pamplona nach Lekunberri mehr als 3000 zu überwindende Höhenmeter.