Felix Großschartner beim Zeitfahr-Auftakt Dritter!

Radprofi Felix Großschartner hat beim Auftaktzeitfahren der Baskenland-Rundfahrt als Dritter geglänzt!
Schneller als der Oberösterreicher waren am Montag in Bilbao nur Jungstar Paul Seixas (Decathlon) und Kevin Vauquelin (Ineos) aus Frankreich.
Alle anderen Asse wie das Red-Bull-Duo Primoz Roglic (4.) und Florian Lipowitz (6.) sowie seinen UAE-Kapitän Isaac del Toro (13.) distanzierte Großschartner auf den 13,8 Kilometern mit einem langen und einem extrem steilen Schlussanstieg.
Bis Samstag mehrere Bergetappen auf dem Programm
Der 19-jährige Seixas gewann überlegen 23 Sekunden vor Vauquelin, 27 vor Großschartner und 28 vor Roglic. Bis Samstag stehen im Norden Spaniens mehrere Bergetappen auf dem Programm, am Dienstag warten von Pamplona nach Lekunberri mehr als 3000 zu überwindende Höhenmeter.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.