Was dürfen Politiker sagen – und was nicht?

„Öffnet die verdammte Straße, ihr verrückten Mistkerle, oder ihr werdet in der Hölle landen.“ Es ist ein Satz, den man eher in einem überzogenen Actionfilm vermuten würde als aus dem Mund eines echten Präsidenten. Doch genau so hat Donald Trump auf die Blockade der Straße von Hormuz reagiert. Man kann das als Ausrutscher abtun oder als Symptom sehen. Was meinen Sie dazu?
Das Wort Parlament kommt vom französischen „parler“: sprechen. Nicht von ungefähr: Sprache ist das wichtigste Werkzeug von Politikerinnen und Politikern – und manchmal auch ihre Waffe. Wenn der mächtigste Mann der Welt spricht, setzt er Maßstäbe für das, was sagbar ist. Wenn er ungeniert lügt, offen beleidigt und droht, verschiebt er Grenzen und senkt Hemmschwellen. Natürlich sollen Politiker die Samthandschuhe auch einmal in der Kommode lassen; Bürger wollen klare Worte statt sprachliche Feigenblätter. Die Frage ist nur, wie das geschieht. Provokation ist oft kein emotionales Malheur, sondern passiert bewusst. Polarisierung bringt Aufmerksamkeit und mobilisiert Anhänger. Kurzfristig mag das wirken, langfristig hat es Folgen: Debatten verflachen, und die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander.
Ein Blick nach Österreich
Auch hierzulande ist der Ton schärfer geworden. Worte wie „Nestbeschmutzer“ oder „Volksverräter“ sind längst Teil der politischen Alltagssprache. Sie wirken. Sie grenzen ab. Sie teilen ein in „wir“ und „die anderen“. Der Populismus lebt davon. Er vereinfacht, er emotionalisiert, er spitzt zu. Das ist nicht per se illegitim, Demokratie hält Streit aus. Aber sie lebt auch davon, dass es eine gemeinsame Basis gibt – einen Mindestrespekt. Eine Sprache, die verbindet, statt nur zu trennen. Und diese Verantwortung tragen auch Politikerinnen und Politiker. Je höher das Amt, desto größer die Wirkung der Worte. Ein Präsident, ein Kanzler, ein Parteichef: Sie alle sprechen nicht nur für sich. Sie prägen das Klima, in dem Politik stattfindet. Was also sollte ein Politiker sagen dürfen und was nicht?
Ihre Meinung ist gefragt!
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Klartext und Entgleisung? Darf ein Politiker so sprechen wie Donald Trump – oder beschädigt das das Amt? Ist die härtere Sprache Ausdruck von Ehrlichkeit oder ein gefährlicher Trend zur Verrohung? Und: Erleben wir eine ähnliche Entwicklung auch in Österreich?
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.