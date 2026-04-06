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Was dürfen Politiker sagen – und was nicht?

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06.04.2026 18:30
Mit Drohungen und Beschimpfungen: Donald Trump verschärft nicht nur den Konflikt, sondern auch ...
Mit Drohungen und Beschimpfungen: Donald Trump verschärft nicht nur den Konflikt, sondern auch den Ton.(Bild: AFP/ALEX BRANDON)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

„Öffnet die verdammte Straße, ihr verrückten Mistkerle, oder ihr werdet in der Hölle landen.“ Es ist ein Satz, den man eher in einem überzogenen Actionfilm vermuten würde als aus dem Mund eines echten Präsidenten. Doch genau so hat Donald Trump auf die Blockade der Straße von Hormuz reagiert. Man kann das als Ausrutscher abtun oder als Symptom sehen. Was meinen Sie dazu? 

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Das Wort Parlament kommt vom französischen „parler“: sprechen. Nicht von ungefähr: Sprache ist das wichtigste Werkzeug von Politikerinnen und Politikern – und manchmal auch ihre Waffe. Wenn der mächtigste Mann der Welt spricht, setzt er Maßstäbe für das, was sagbar ist. Wenn er ungeniert lügt, offen beleidigt und droht, verschiebt er Grenzen und senkt Hemmschwellen. Natürlich sollen Politiker die Samthandschuhe auch einmal in der Kommode lassen; Bürger wollen klare Worte statt sprachliche Feigenblätter. Die Frage ist nur, wie das geschieht. Provokation ist oft kein emotionales Malheur, sondern passiert bewusst. Polarisierung bringt Aufmerksamkeit und mobilisiert Anhänger. Kurzfristig mag das wirken, langfristig hat es Folgen: Debatten verflachen, und die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander.

Freunde werden die beiden wohl auch keine mehr werden.
Freunde werden die beiden wohl auch keine mehr werden.(Bild: Imre Antal)

Ein Blick nach Österreich
Auch hierzulande ist der Ton schärfer geworden. Worte wie „Nestbeschmutzer“ oder „Volksverräter“ sind längst Teil der politischen Alltagssprache. Sie wirken. Sie grenzen ab. Sie teilen ein in „wir“ und „die anderen“. Der Populismus lebt davon. Er vereinfacht, er emotionalisiert, er spitzt zu. Das ist nicht per se illegitim, Demokratie hält Streit aus. Aber sie lebt auch davon, dass es eine gemeinsame Basis gibt – einen Mindestrespekt. Eine Sprache, die verbindet, statt nur zu trennen. Und diese Verantwortung tragen auch Politikerinnen und Politiker. Je höher das Amt, desto größer die Wirkung der Worte. Ein Präsident, ein Kanzler, ein Parteichef: Sie alle sprechen nicht nur für sich. Sie prägen das Klima, in dem Politik stattfindet. Was also sollte ein Politiker sagen dürfen und was nicht?

Ihre Meinung ist gefragt!
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Klartext und Entgleisung? Darf ein Politiker so sprechen wie Donald Trump – oder beschädigt das das Amt? Ist die härtere Sprache Ausdruck von Ehrlichkeit oder ein gefährlicher Trend zur Verrohung? Und: Erleben wir eine ähnliche Entwicklung auch in Österreich?

 

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