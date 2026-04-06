Was dürfen Politiker sagen – und was nicht?

Ein Blick nach Österreich

Auch hierzulande ist der Ton schärfer geworden. Worte wie „Nestbeschmutzer“ oder „Volksverräter“ sind längst Teil der politischen Alltagssprache. Sie wirken. Sie grenzen ab. Sie teilen ein in „wir“ und „die anderen“. Der Populismus lebt davon. Er vereinfacht, er emotionalisiert, er spitzt zu. Das ist nicht per se illegitim, Demokratie hält Streit aus. Aber sie lebt auch davon, dass es eine gemeinsame Basis gibt – einen Mindestrespekt. Eine Sprache, die verbindet, statt nur zu trennen. Und diese Verantwortung tragen auch Politikerinnen und Politiker. Je höher das Amt, desto größer die Wirkung der Worte. Ein Präsident, ein Kanzler, ein Parteichef: Sie alle sprechen nicht nur für sich. Sie prägen das Klima, in dem Politik stattfindet. Was also sollte ein Politiker sagen dürfen und was nicht?