Österreichs B-Team verliert 1. Gruppenspiel glatt

Das stark ersatzgeschwächte ÖTV-Frauenteam hat am Montag beim Billie Jean King Cup in Banja Luka zum Auftakt gegen Finnland 0:3 verloren!
Mavie Österreicher unterlag Anastasia Kulikova 5:7, 4:6 und Ekaterina Perelygina 3:6, 6:2, 3:6 gegen Laura Hietaranta.
Im Doppel bezogen Claudia Gasparovic/Mavie Österreicher gegen Ella Haavisto/Laura Hietaranta ein 3:6, 6:2, 7:10.
Am Dienstag wartet auf das Team von Kapitänin Marion Maruska beim Turnier der Europa/Afrika-Zone II das Duell mit Zypern.
Weitere Gruppengegner sind Griechenland und Gastgeber Bosnien. Österreichs beste Spielerinnen sind diese Woche beim WTA-Turnier Linz im Einsatz.
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