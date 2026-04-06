Salzburgs Bullen „hängen in Vergangenheit fest“

„Wenn wir wieder besser werden wollen, muss man vielleicht auch mal wieder etwas mehr investieren, als zu verkaufen, wie man es in den letzten Jahren getan hat.“ Der Nachfolger des in Salzburg nicht einmal ein ganzes Jahr tätigen Rouven Schröder erklärte auf Sky bei „Talk & Tore“, dass es ein Fakt sei, dass man die Qualität auf allen Ebenen wieder erhöhen müsse.