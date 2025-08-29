Alkolenkerin hatte zwei Kleinkinder im Auto

Unglaubliches ereignete sich in Wels am Donnerstagabend: Eine Mutter wurde der Polizei wegen ihrer Fahrweise gemeldet. Als die Beamten das Auto fanden und das Blaulicht aufdrehten, versuchte sie noch zu flüchten, aber vergeblich. Bei der Kontrolle hatte sie 1,7 Promille im Blut, und ihre zwei Kleinkinder im Auto.
Auf welche Ideen manche Leute kommen, sprengt wirklich jeden Rahmen. Am Donnerstagabend gingen bei der Welser Polizei gleich mehrere Anrufe wegen einer Autofahrerin ein, deren eigenwilliger Fahrstil auf der B1 für Aufregung sorgte.
Fluchtartig abgebogen
Eine Polizeistreife hielt daraufhin Ausschau und konnte die Lenkerin auf der B1 in Fahrtrichtung stadteinwärts ausfindig machen. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, bog die Lenkerin sofort fluchtartig in eine Seitenstraße ab. Nach einer kurzen Nachfahrt endete die Flucht aber in einer Sackgasse.
1,7 Promille
Bei der Lenkerin handelte es sich um eine 33-Jährige aus Wels. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 1,7 Promille. Der Wahnsinn ihrer Rauschfahrt erschloss sich den Polizisten aber erst beim Blick auf die Rückbank.
Ein und drei Jahre alt
Dort mit im Fahrzeug befanden sich nämlich die beiden Kleinkinder der 33-Jährigen, erst ein und drei Jahre alt. Der Rabenmutter wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, und die Kinder- und Jugendhilfe wurde über den Vorfall verständigt.
