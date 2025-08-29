Alkolenkerin hatte zwei Kleinkinder im Auto

Unglaubliches ereignete sich in Wels am Donnerstagabend: Eine Mutter wurde der Polizei wegen ihrer Fahrweise gemeldet. Als die Beamten das Auto fanden und das Blaulicht aufdrehten, versuchte sie noch zu flüchten, aber vergeblich. Bei der Kontrolle hatte sie 1,7 Promille im Blut, und ihre zwei Kleinkinder im Auto.