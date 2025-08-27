Vorteilswelt
Sie lag in einem Zelt

Tragödie in Feriencamp: Baum erschlägt Betreuerin

Deutschland
27.08.2025 11:08
Das Unglück ereignete sich am Behler See in Schleswig-Holstein.
Das Unglück ereignete sich am Behler See in Schleswig-Holstein.(Bild: Tim Siegert, batcam.de)

Wie konnte das passieren? Im deutschen Schleswig-Holstein ist eine Frau von einem Baum erschlagen worden. Die 25-Jährige war als Betreuerin in einem Ferienlager tätig und nächtigte in ihrem Zelt, als das schwere Gehölz aus ungeklärten Gründen herunter krachte.

0 Kommentare

Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in einem Zeltlager am Behler See bei Plön in Norddeutschland gegen drei Uhr. Die junge Frau starb noch am Unglücksort. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge teilte sie ihr Zelt mit mehreren Betreuern des Ferienlagers.

Die Beamten nahmen nach Angaben eines Sprechers die Ermittlungen auf. Ein Gutachter soll zudem klären, warum der Baum umstürzte. Offiziellen Angaben zufolge hätte es in der Nacht kein Unwetter gegeben, an anderen Bäumen seien bisher keine Schäden festgestellt worden.

Das Camp, das etwa 60 bis 80 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren beherbergte, wurde offenbar frühzeitig abgebrochen. Die Eltern seien informiert worden, berichten Lokalmedien.

