Tragödie in Feriencamp: Baum erschlägt Betreuerin

Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in einem Zeltlager am Behler See bei Plön in Norddeutschland gegen drei Uhr. Die junge Frau starb noch am Unglücksort. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge teilte sie ihr Zelt mit mehreren Betreuern des Ferienlagers.