Sichtung über NÖ

Chinesische Rakete zog Spur über den Nachthimmel

Niederösterreich
27.08.2025 11:00
Die Leuchtspur der Rakete zog sich deutlich sichtbar über den Nachthimmel.
Die Leuchtspur der Rakete zog sich deutlich sichtbar über den Nachthimmel.(Bild: Krone KREATIV/Armin Amano/www.arminamano.com, Shujianyang)

Ein besonderes Phänomen war am späten Montagabend am nächtlichen Himmel über Niederösterreich zu beobachten. Minutenlang zog sich eine Lichtspur über das dunkle Firmament. Fotograf Armin Amano hat den seltenen Anblick mit der Kamera festgehalten.

Eine Sternschnuppe? Ein Komet? Eine vorerst rätselhafte Lichtspur zog sich am Montag gegen 22.30 Uhr über den spätsommerlichen Nachthimmel über Niederösterreich. Von einem Standort im Bezirk St. Pölten aus wurde auch Armin Amano Zeuge des Spektakels.

Spur von chinesischer Rakete
Mit seiner Kamera konnte der Fotograf die mysteriöse Erscheinung einfangen. Sein spektakuläres Bild erklärt er folgendermaßen: „Das Foto zeigt ein Milchstraßen-Panorama mit der Leuchtspur direkt neben der Andromeda-Galaxie.“  Die helle Lichtspur dürfte von einer chinesischen Trägerrakete stammen, wie von Experten bestätigt wird.

(Bild: ARMIN AMANO, Krone KREATIV)

Treibstoff wurde offenbar abgelassen
Am Montag hat eine chinesische Rakete vom Typ Chang Zheng 8A  (Langer Marsch) einen Satelliten in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Danach dürfte es zu einem sogenannten „fuel dump“ gekommen sein. Das sei, so heißt es in Fachkreisen, ein in der Raumfahrt gängiges Manöver, bei dem überschüssiger Treibstoff abgelassen wird.

Das Gas bleibe wegen der dünnen Atmosphäre in großer Höhe lange stabil und reflektiere das Sonnenlicht – so sei es zu der minutenlang sichtbaren Leuchtspur am Nachthimmel gekommen.

Niederösterreich

