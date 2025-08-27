Chinesische Rakete zog Spur über den Nachthimmel

Treibstoff wurde offenbar abgelassen

Am Montag hat eine chinesische Rakete vom Typ Chang Zheng 8A (Langer Marsch) einen Satelliten in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Danach dürfte es zu einem sogenannten „fuel dump“ gekommen sein. Das sei, so heißt es in Fachkreisen, ein in der Raumfahrt gängiges Manöver, bei dem überschüssiger Treibstoff abgelassen wird.