Stocker sieht EU bei Lebensmittelpreisen gefordert

Ein Prozent Wirtschaftswachstum

Stocker sagte, dass die Inflation 2026 zwei Prozent nicht übersteigen dürfe. Sein persönliches Ziel sei, dass im kommenden Jahr mindestens ein Prozent Wirtschaftswachstum erreicht werde. Auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat jüngst über die Teuerung in Österreich gesprochen und vor einer „falschen Richtung“ gewarnt. Es bräuchte relevante Maßnahmen, um die Inflation zu bekämpfen, etwa für günstige Energie, geht sie mit Stocker d‘accord.