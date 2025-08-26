Vorteilswelt
Emotionale Beichte

Meghan spricht erstmals über Queen-Begräbnis

Royals
26.08.2025 12:47
Emotionale Beichte von Meghan Markle: „Drei Wochen ohne meine Kinder – ich war nicht gut drauf!“
Emotionale Beichte von Meghan Markle: „Drei Wochen ohne meine Kinder – ich war nicht gut drauf!“(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Herzogin Meghan (44) hat in ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“ erstmals offen über eine der schwersten Zeiten in ihrem Leben gesprochen: die fast drei Wochen, in denen sie von ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) getrennt war –  während der Trauerfeierlichkeiten um Queen Elizabeth II.

0 Kommentare

In einem bewegenden Gespräch mit „Queer Eye“-Star Tan France erzählte Meghan: „Die längste Zeit, die ich ohne unsere Kinder war, waren fast drei Wochen. Mir ging es nicht gut.“ Während sie über die Höhen und Tiefen der Mutterschaft sprach, wurde schnell klar, wie sehr die zweifache Mama unter der erzwungenen Trennung litt.

Ungeplant 17 Tage getrennt
Die Situation spielte sich im September 2022 ab: Meghan und Prinz Harry waren eigentlich nur für einige Charity-Termine in Europa. Doch nach dem plötzlichen Tod der Queen verlängerte sich ihr Aufenthalt drastisch – insgesamt 17 Tage waren sie ohne Archie (6) und Lilibet (4) in England. Harry beschrieb diese Zeit später in seinen Memoiren als „Odyssee voller schwieriger Tage“.

Zitat Icon

„Die längste Zeit, die ich ohne unsere Kinder war, waren fast drei Wochen. Mir ging es nicht gut.“

Herzogin Meghan

Heute lebt die kleine Familie zurückgezogen in Montecito, Kalifornien. Meghan genießt ihr Leben als Mutter – und betont, wie sehr sie ihre Kinder in den Mittelpunkt stellt: „Ich werde sie so sehr vermissen, wenn sie einmal ausziehen. Man möchte die Mutter sein, die sagt: Geh, lebe dein Leben. Aber ich werde sie unendlich vermissen.“

Herzogin Meghan blieb 2022 in England, um ihrem Mann Prinz Harry nach dem Tod seiner Großmutter ...
Herzogin Meghan blieb 2022 in England, um ihrem Mann Prinz Harry nach dem Tod seiner Großmutter Königin Elizabeth II. beizustehen. Ihre Kinder waren in der Zeit in Kalifornien.(Bild: AP/Phil Noble)

Ein seltener, ehrlicher Einblick in das Herz der Herzogin – und der Beweis, dass selbst Royals vor der Sehnsucht nach ihren Kindern nicht gefeit sind.

Sommersprossige Pancakes & ein Kätzchen
Meghan hat in ihrer Netflix-Serie aber noch weitere, sehr persönliche Details aus ihrem Familienleben verraten. Am meisten vermisst sie in den USA die britischen Radiosender, erklärte sie – besonders Magic FM, während sie nun vor allem Mom Jeans Radio mit Soft-Rock hört. 

Auch über ihre Kids plauderte sie weitere Details aus: Lilibet liebe die Farbe Pink und bitte immer um Chiasamen auf ihren Pancakes, weil sie wie „Sommersprossen“ aussehen.

Herzogin Meghan lädt in Staffel 2 von „With Love, Meghan“ wieder Freunde zum Kochen, Basteln, ...
Herzogin Meghan lädt in Staffel 2 von „With Love, Meghan“ wieder Freunde zum Kochen, Basteln, Blumenbinden und plaudern ein.(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Archie wird von ihr als „der zärtlichste, süßeste Junge aller Zeiten“ beschrieben. Beide wünschen sich von Mama und Papa ein Kätzchen. Und Harry? Der habe als erster „ich liebe dich gesagt“. Und er bekam von Meghan zum Geburtstag eine Baseballkappe mit der Aufschrift „PH40“ – ein augenzwinkerndes Geschenk, trotz des Rückzugs der beiden aus dem royalen Leben. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Kommentare
Newsletter
