Meghan spricht erstmals über Queen-Begräbnis

Heute lebt die kleine Familie zurückgezogen in Montecito, Kalifornien. Meghan genießt ihr Leben als Mutter – und betont, wie sehr sie ihre Kinder in den Mittelpunkt stellt: „Ich werde sie so sehr vermissen, wenn sie einmal ausziehen. Man möchte die Mutter sein, die sagt: Geh, lebe dein Leben. Aber ich werde sie unendlich vermissen.“