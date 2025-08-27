Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Langer Einsatz droht

Neue Explosionen erschüttern den Hamburger Hafen

Ausland
27.08.2025 10:29
Am Montag war ein Großbrand am Hamburger Hafen ausgebrochen – die Einsatzkräfte sind noch immer ...
Am Montag war ein Großbrand am Hamburger Hafen ausgebrochen – die Einsatzkräfte sind noch immer mit den Nachwirkungen beschäftigt.(Bild: APA/dpa/Bodo Marks)

Neue Explosionen haben in der Nacht zu Mittwoch den Hamburger Hafen erschüttert. Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken, um Glutnester zu löschen.  Zwei Container gingen in Flammen auf. Es wird mit einem langen Einsatz gerechnet. 

0 Kommentare

Das Hauptfeuer ist zwar gelöscht, einige Brandstellen müssen aber noch immer überwacht werden. Dutzende Feuerwehrleute sind noch immer im Einsatz, um nach kleineren Feuern zu suchen. 

Wasserschleier sollen Flammen eindämmen
Die Arbeiten werden noch länger andauern – Teile von abgebrannten Hallen müssen mit schwerem Gerät eingerissen werden, um die letzten Glutnester zu erreichen. Wie schon in der Nacht auf Dienstag kam es erneut in der Nacht zu Explosionen. Brennende Container mussten aus sicherer Entfernung mit Wasserwerfern gelöscht werden. Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, wurden Wasserschleier zwischen Container aufgebaut, wie der Sender NDR berichtete.

Eine Luftaufnahme vom Großbrand am Dienstag
Eine Luftaufnahme vom Großbrand am Dienstag(Bild: APA/dpa/Marcus Golejewski)

In der Hamburger Innenstadt konnte man noch immer Brandgeruch wahrnehmen. Die Luftqualität wurde gemessen, der Umweltdienst der Hamburger Feuerwehr erklärte, dass keine Grenzwerte überschritten wurden. 

Lesen Sie auch:
In der Halle, in welcher der Brand ausgebrochen war, gibt es noch mehrere Glutnester. Auch kommt ...
20 Stunden später
Großbrand in Hamburg: „Nach wie vor Explosionen“
26.08.2025
Mehrere Verletzte
Feuerinferno unweit des Hamburger Hafens
25.08.2025

Bei dem Kampf gegen das Feuer wurden bislang sechs Menschen verletzt, davon zwei schwer. Drei Feuerwehrleute erlitten ein Knalltrauma. Teile, die von explodierenden Druckgasbehältern auf die Autobahn geflogen waren, verursachten zudem einen Autounfall. Eine Lenkerin wurde dabei verletzt. 

Am Montag war ein Auto in einer Lagerhalle in Brand geraten, was ein riesiges Feuer mit hoher Rauchsäule zur Folge hatte. Von in der Halle gelagerten Gasdruckbehälter ging eine hohe Gefahr aus: Mehrere der Behälter explodierten und führten zu weiteren Bränden. „Es sind über Stunden ununterbrochen die Druckgasbehälter durch die Luft geflogen“,  erklärte ein Feuerwehrsprecher gegenüber „Bild“ den dramatischen Einsatz. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf