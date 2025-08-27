Neue Explosionen erschüttern den Hamburger Hafen

Wasserschleier sollen Flammen eindämmen

Die Arbeiten werden noch länger andauern – Teile von abgebrannten Hallen müssen mit schwerem Gerät eingerissen werden, um die letzten Glutnester zu erreichen. Wie schon in der Nacht auf Dienstag kam es erneut in der Nacht zu Explosionen. Brennende Container mussten aus sicherer Entfernung mit Wasserwerfern gelöscht werden. Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, wurden Wasserschleier zwischen Container aufgebaut, wie der Sender NDR berichtete.