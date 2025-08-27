Spot-Ass Anna Kournikova erwartet ihr viertes Kind

Miami im Babyglück! Anna Kournikova (44) und Latin-Star Enrique Iglesias (50) erwarten wieder Nachwuchs. Damit wird die kleine Familie der beiden Stars noch ein Stückchen größer: Lucy und Nicholas (7) sowie Nesthäkchen Mary (5) dürfen sich „Hola!“ zufolge schon bald über ein Geschwisterchen freuen.
Bereits im Sommer war die Gerüchteküche heiß gelaufen: Paparazzi erwischten Anna beim Einkaufen in Miami – in auffällig weiten Kleidern und Hoodies. Jetzt ist klar: Die 44-Jährige war schon mitten in ihrer Schwangerschaft. Laut Insider ist Anna kerngesund, fit und voller Vorfreude.
Ein Leben im Rückzug – und voller Liebe
Das Paar lebt seit Jahren weitgehend abgeschottet in seiner Luxusvilla in Miami. Abseits vom Rampenlicht genießen sie das Familienleben. „Ich bin gerade in einer sehr entspannten Phase, zu Hause mit den Kindern“, sagte Enrique im letzten Jahr gegenüber dem „Hola!“ – und machte klar, dass Familie für ihn die absolute Nummer eins ist.
Auch Enriques Mutter, die spanische Society-Lady Isabel Preysler (74), darf sich freuen: Das neue Baby wird ihr neuntes Enkelkind!
Heimliche Familienplanung
Seit über 20 Jahren sind Kournikova und Iglesias ein Paar – stets zwischen Glamour und Geheimnistuerei. Eine offizielle Hochzeit gab es nie, doch die beiden zählen längst zu den beständigsten Power-Couples der Promiwelt.
Und jetzt also Baby Nr. 4! Noch bleibt geheim, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Klar ist nur: In Miami wird’s bald noch ein bisschen lauter, turbulenter – und sicher auch noch glücklicher.
