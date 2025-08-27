Spot-Ass Anna Kournikova erwartet ihr viertes Kind

Ein Leben im Rückzug – und voller Liebe

Das Paar lebt seit Jahren weitgehend abgeschottet in seiner Luxusvilla in Miami. Abseits vom Rampenlicht genießen sie das Familienleben. „Ich bin gerade in einer sehr entspannten Phase, zu Hause mit den Kindern“, sagte Enrique im letzten Jahr gegenüber dem „Hola!“ – und machte klar, dass Familie für ihn die absolute Nummer eins ist.