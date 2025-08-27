Taifun „Kajiki“ reißt mehrere Menschen in den Tod

Tote auch in Thailand

Nachdem „Kajiki“ nach Laos und Thailand weitergezogen war, schwächte er sich zu einem tropischen Tiefdruckgebiet ab. In der nordthailändischen Provinz Chiang Mai, die auch bei Touristen beliebt ist, starben zwei Menschen bei einem Erdrutsch in einem Dorf, wie die Zeitung „Bangkok Post“ unter Berufung auf die Behörden berichtete. Ein zwölfjähriges Mädchen wird noch vermisst.