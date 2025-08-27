Verkehrsminister rast mit 224 km/h – und filmt es!

Internet tobt: „Gilt das Gesetz nicht für alle?“

Schnell verbreiteten sich Kommentare empörter Nutzerinnen und Nutzer auf Plattformen wie X und Instagram. Besonders viel Kritik kam von jenen, die im Alltag mit Tempolimits und Radarfallen zu kämpfen haben – und sich nun verhöhnt fühlen. Ein User schrieb: „Wären wir so gefahren, hätten wir neben einer Geldstrafe auch noch den Führerschein verloren!“