OÖ: Traditionsbetrieb hat acht Mio. Euro Schulden

Das Unternehmen wurde bereits 1946 in Linz in einer alten Flakhalle aus der Nachkriegszeit gegründet. Anfangs baute der Traditionsbetrieb noch Bügeleisen und einfache Heizgeräte. Ab den 1950er-Jahren wurden größere Öfen entwickelt – heute erzeugt das Unternehmen mit Sitz in Hellmonsödt Industrieöfen, Schaltanlagen und Maschinen für Töpfereibetriebe.