Auszeit! Ofner verzichtet auf Davis-Cup-Antreten

Die Nachbesetzung des nun freien Platzes im fünfköpfigen Team wird Melzer am Freitag bei einem Medientermin bekannt geben. Es ist zu erwarten, dass für das Einzel neben Filip Misolic sowohl Jurij Rodionov als auch Lukas Neumayer dabei sein werden. Melzer hatte sich zuletzt für einen der beiden entscheiden müssen.