Körperliche Probleme

Auszeit! Ofner verzichtet auf Davis-Cup-Antreten

Tennis
27.08.2025 11:11
Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Der Steirer Sebastian Ofner verzichtet auf ein Antreten beim Davis Cup am 12./13. September in Debrecen gegen Ungarn und nimmt sich eine mehrwöchige Auszeit!

0 Kommentare

Erst in der Nacht auf Dienstag (MESZ) hatte der 29-Jährige bei den US-Open gegen den als Nummer 12 gesetzten Norweger Casper Ruud seine sechste Auftaktniederlage in Folge auf der Tour kassiert, nun zieht er die Notbremse: „Der Weg zurück hat sehr viel Substanz gekostet und körperlich Spuren bei mir hinterlassen.“

Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: AFP/MADDIE MEYER)

Einige medizinische Abklärungen nötig 
Nach Operationen an beiden Fersen war Ofner im Frühjahr in den Spielbetrieb zurückgekehrt – und das zu Beginn unerwartet erfolgreich. Nach seinem Drittrunden-Einzug in Wimbledon in der ersten Juli-Hälfte gelang ihm aber kein Sieg mehr.

Zuletzt hatte Österreichs Nummer 2 immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Daher habe er sich dazu entschieden, eine Pause einzulegen, in der er auch einige medizinische Abklärungen vornehmen werde, wie es am Mittwoch hieß.

„Fokus darauf, meine Akkus wieder aufzuladen!“
„Wer mich kennt, der weiß, dass mir extrem viel daran liegt, Davis Cup für Österreich zu spielen. Aber im Moment muss ich den Fokus darauf legen, meine Akkus wieder aufzuladen, um bestens vorbereitet in das Saisonfinish gehen zu können“, erklärte Ofner.

ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer bedauerte den Ausfall. „Das ist natürlich ein Verlust für das Team“, meinte der 44-Jährige. „Wir werden trotzdem alles versuchen und daran setzen, es zum Final-Turnier der besten acht Nationen der Welt nach Bologna zu schaffen.“

Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: AFP/MADDIE MEYER)

Die Nachbesetzung des nun freien Platzes im fünfköpfigen Team wird Melzer am Freitag bei einem Medientermin bekannt geben. Es ist zu erwarten, dass für das Einzel neben Filip Misolic sowohl Jurij Rodionov als auch Lukas Neumayer dabei sein werden. Melzer hatte sich zuletzt für einen der beiden entscheiden müssen.

