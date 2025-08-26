Österreicher skeptisch gegenüber Kryptowährungen

Trotz zunehmender Bekanntheit von Bitcoin, Ethereum und Co. sind die Österreicherinnen und Österreicher bei Anlagen in Kryptowährungen nach wie vor zurückhaltend. Nur rund neun Prozent eines hypothetischen Investment-Budgets von einer Million Euro würde laut einer Umfrage unter 2000 Personen in Kryptowährungen fließen.
Für viele stehen die Risiken von Kryptowährungen im Vordergrund. Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der von Marketagent Befragten sehen diese Anlageform aufgrund der hohen Kursschwankungen als risikoreich an, weitere 61 Prozent fürchten sich vor Cyberkriminalität und Betrug.
Auch Sicherheitsrisiken beim Verlust der Zugangsdaten machen 60 Prozent Sorgen. Insgesamt sehen 47 Prozent mehr Nach- als Vorteile in Bitcoin und Co., während 23 Prozent mehr Vorteile sehen. Als positiven Aspekt empfinden 44 Prozent die Unabhängigkeit vom Bankensystem.
Die höchste Investitionsbereitschaft in Krypto zeigen Männer (53 Prozent) und Jüngere der Generation Z (63 Prozent). Diese Gruppen fühlen sich laut der Umfrage auch am besten informiert über diese Anlageform – genauso wie Personen mit überdurchschnittlichen finanziellen Mitteln.
Generell schätzt ein Gutteil der Befragten (68 Prozent) ihr Wissen über Kryptowährungen aber als sehr oder eher schlecht ein. Deutlich beliebtere Anlageformen sind Immobilien (40 Prozent) und Gold (24 Prozent).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.