So schaffen Sie es, zehn Jahre länger zu leben

Er ist Deutschlands renommiertester Ernährungsmediziner und Fastenarzt: Mit der „Krone“ spricht Prof. Andreas Michalsen – er hält dieses Jahr die Weihnachtsvorlesung an der MedUni Wien – über den Zusammenhang zwischen Lebensstil und dem, was die Wissenschaft heute „Longevity“ nennt. Er sagt: Es sind nur fünf Regeln, die man befolgen muss.
Der große Wannsee döst im Nebel, die S-Bahn aus Berlin hält hier das letzte Mal vor Potsdam-Hauptbahnhof. Drüben, am Ufer des kleinen Wannsees, liegt neben vielen alten Villen das Immanuel Krankenhaus, spezialisiert auf Rheumatologie, Osteologie, Orthopädie und Naturheilkunde. Beim Warten auf Chefarzt Prof. Andreas Michalsen fallen mir die vielen fröhlichen Gesichter beim Personal auf.
Diese „Alles wird gut“-Stimmung versprüht der Topmediziner später auch bei unserem Gespräch in seinem hellen, unprätentiösen Büro. Im weißen Arztkittel sitzt Michalsen vor einem Buddha-Poster, vor sich auf dem Tisch ein Glas Leitungswasser und zwei seiner „Spiegel“-Bestseller. Der 65-Jährige hat freundliche grüne Augen und verrät mir eingangs, dass er eigentlich ein halber Österreicher ist. Sein Geburtsort Bad Waldsee in Oberschwaben ist nur 60 Kilometer von Bregenz entfernt.
