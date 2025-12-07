So schaffen Sie es, zehn Jahre länger zu leben

Diese „Alles wird gut“-Stimmung versprüht der Topmediziner später auch bei unserem Gespräch in seinem hellen, unprätentiösen Büro. Im weißen Arztkittel sitzt Michalsen vor einem Buddha-Poster, vor sich auf dem Tisch ein Glas Leitungswasser und zwei seiner „Spiegel“-Bestseller. Der 65-Jährige hat freundliche grüne Augen und verrät mir eingangs, dass er eigentlich ein halber Österreicher ist. Sein Geburtsort Bad Waldsee in Oberschwaben ist nur 60 Kilometer von Bregenz entfernt.