Immer mehr Länder prüfen eigene Digitalwährungen

Noch vor vier Jahren seien es lediglich 35 Länder gewesen. In fast der Hälfte der Staaten befänden sich diese Untersuchungen zudem bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. In allen 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) werde zudem aktuell die Ausgabe von staatlichen Digitalwährungen ausgelotet, stellte der Atlantic Council fest.