„Krone“-Überblick

Tennengau: Investieren auch in schwierigen Zeiten

Salzburg
12.01.2026 11:30
In Abtenau entsteht eine neue Mittelschule. In vielen anderen Gemeinden im Tennengau stehen ...
In Abtenau entsteht eine neue Mittelschule. In vielen anderen Gemeinden im Tennengau stehen ebenso Projekte an.(Bild: Gerhard Schiel)

Die Budgets sind knapp, die finanziellen Situationen in vielen Tennengauer Orten schwierig. Essenzielle Projekte fürs Gemeinwohl lassen sich im Jahr 2026 dennoch nicht aufschieben: neue Schulen, Kindergärten oder Autos für die Feuerwehr. Die „Krone“ hat den Überblick, was wo in dem Salzburger Bezirk geplant ist.

Scheffau

Friedrich Strubreiter (ÖVP)
Friedrich Strubreiter (ÖVP)(Bild: Markus Tschepp)

Die Feuerwehr bekommt ein neues Tanklöschfahrzeug samt Bergeschere. Kostenpunkt: 600.000 Euro. „Zudem schaffen wir zwei neue Krabbelgruppen im alten Schulgebäude“, sagt Ortschef Friedrich Strubreiter (ÖVP).

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Ähnliche Themen
Feuerwehr
TennengauAuto

Salzburg
