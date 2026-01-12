Tennengau: Investieren auch in schwierigen Zeiten

Die Budgets sind knapp, die finanziellen Situationen in vielen Tennengauer Orten schwierig. Essenzielle Projekte fürs Gemeinwohl lassen sich im Jahr 2026 dennoch nicht aufschieben: neue Schulen, Kindergärten oder Autos für die Feuerwehr. Die „Krone“ hat den Überblick, was wo in dem Salzburger Bezirk geplant ist.