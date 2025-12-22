Vorteilswelt
Konflikt mit den USA

Russland sichert Venezuela Unterstützung zu

Außenpolitik
22.12.2025 19:19
Zwei Öltanker vor der Küste Venezuelas
Zwei Öltanker vor der Küste Venezuelas(Bild: AFP/ALEJANDRO PAREDES)

Nun mischt auch Russland im Konflikt zwischen den USA und Venezuela mit: Moskau sicherte dem südamerikanischen Land seine „uneingeschränkte Unterstützung“ zu.

Dies teilten die Regierungen beider Staaten am Montag nach einem Telefonat von Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit seinem venezolanischen Amtskollegen Yván Gil mit.

Gefahr für internationalen Schiffsverkehr befürchtet
„Die Minister brachten ihre tiefe Besorgnis angesichts der Eskalation der Handlungen Washingtons in der Karibik zum Ausdruck, die schwerwiegende Folgen für die Region haben und den internationalen Schiffsverkehr gefährden könnten“, erklärte das russische Außenministerium nach dem Gespräch. „Die russische Seite bekräftigte ihre uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität mit der venezolanischen Führung und Bevölkerung in der aktuellen Situation“, fügte das russische Außenministerium hinzu.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein venezolanischen Amtskollegen Yván Gil
Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein venezolanischen Amtskollegen Yván Gil(Bild: AFP/RAMIL SITDIKOV, FEDERICO PARRA)

  Die Minister hätten vereinbart, ihre enge bilaterale Zusammenarbeit fortzusetzen und „ihre Handlungen auf der internationalen Bühne, insbesondere bei der UNO, zu koordinieren, um die Achtung der staatlichen Souveränität und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten zu gewährleisten“, hieß es weiter. Am Dienstag berät der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Die Regierung in Caracas hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas gefordert.

Lesen Sie auch:
Die US-Regierung lässt immer wieder Boote in Venezuela angreifen, mit denen Drogen geschmuggelt ...
„Keine große Sache“
Trump: „Schließe Krieg gegen Venezuela nicht aus“
19.12.2025
Bodeneinsätze geplant
Nun geht es den USA auch um Venezuelas Erdöl
17.12.2025

Kritik an „Verstößen gegen das Völkerrecht“
Der venezolanische Außenminister Gil erklärte bei Telegram, er und Lawrow hätten über die in der Karibik von den USA begangenen „Aggressionen und flagranten Verstöße gegen das Völkerrecht“ gesprochen: „Angriffe auf Schiffe, außergerichtliche Hinrichtungen und illegale Piraterie durch die US-Regierung“. Lawrow habe Venezuela Russlands „uneingeschränkte Unterstützung angesichts der Feindseligkeiten gegen unser Land“ zugesichert, fügte Gil hinzu.

