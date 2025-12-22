Frau (48) erschoss zwei Ex-Ehemänner an einem Tag

Vor Mord Sandwich als Köder gestohlen

Gegen 14:55 Uhr sei die Frau in Manatee County vor dem Haus ihres ersten Ehemannes erschienen. Von dem 54-Jährigen hatte sie sich 2014 scheiden lassen. Als Köder, um den Ex herauszulocken, habe Avalon Essen aus einem nahegelegenen „Panera Bread“-Imbiss ein Sandwich gestohlen: „Als das Opfer die Haustür öffnete, hat sie zweimal auf ihn geschossen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlegen ist.“ Laut Wells sei Avalon im Überwachungsvideo von „Panera Bread“ zu sehen, wie sie ohne bezahlen mit einem Sandwich den Laden verlassen habe.