Binnen weniger Stunden
Frau (48) erschoss zwei Ex-Ehemänner an einem Tag
„Welchen meinen Sie denn?” Als die Cops sie informierten, dass sie des Mordes an ihrem Ex-Mann verdächtigt wird, konterte Susan Avalon mit dieser sehr ominösen Frage. Es stellte sich heraus: Sie hatte noch einen zweiten Ex-Ehemann, dem dasselbe fatale Schicksal widerfahren war. Jetzt wird der 48-Jährigen vorgeworfen, beide Männer innerhalb weniger Stunden erschossen zu haben ...
Laut einer Pressekonferenz von Manatee County Sheriff Rick Wells soll Avalon mit ihren beiden Ex-Männern erbitterte Fehden geführt – und diese dann auf „kaltblütige Art und Weise“ - für sich entschieden haben.
Vor Mord Sandwich als Köder gestohlen
Gegen 14:55 Uhr sei die Frau in Manatee County vor dem Haus ihres ersten Ehemannes erschienen. Von dem 54-Jährigen hatte sie sich 2014 scheiden lassen. Als Köder, um den Ex herauszulocken, habe Avalon Essen aus einem nahegelegenen „Panera Bread“-Imbiss ein Sandwich gestohlen: „Als das Opfer die Haustür öffnete, hat sie zweimal auf ihn geschossen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlegen ist.“ Laut Wells sei Avalon im Überwachungsvideo von „Panera Bread“ zu sehen, wie sie ohne bezahlen mit einem Sandwich den Laden verlassen habe.
Auch zweiter Ex erschossen aufgefunden
Die Ermittler machten Avalon vor ihrem Wohnhaus in Citrus County ausfindig, als sie gerade ihren silbernen Honda Odyssey Minivan mit Bleichmittel und Lappen schrubbte. Als sie auf die Frage der Polizei nach ihrem toten Ex-Mann eiskalt mit „Welchen?“ antwortete, fanden die Cops heraus, dass ein weiterer Ex-Ehemann in Tampa lebte. Wells: „Unsere Kollegen haben bei ihm zu Hause nach dem Rechten geschaut und ihn erschossen im Inneren gefunden.“ Name und Alter des zweiten Opfers wurden bislang nicht veröffentlicht.
Die Ermittler gehen davon aus, dass Avalon den Ex-Mann in Tampa am Morgen als Erstes getötet habe. Dann sei sie ins 140 Kilometer entfernte Manatee County gefahren und habe dort ihre zweite Bluttat begangen. Avalon hatte mit beiden getöteten Männern insgesamt fünf Kinder. Als mögliches Motiv für die Tat soll Streit um das Sorgerecht und rund 4000 Dollar an offenen Unterhaltszahlungen sein.
Avalon sitzt in der Citrus County Detention Facility in Untersuchungshaft. Laut Wells will die Staatsanwaltschaft sie wegen vorsätzlichen Mordes in zwei Fällen anklagen. Bei einer Verurteilung dafür droht ihr die Todesstrafe.
