Jetzt fix: Meistertrainer muss den Sessel räumen!

„Ich möchte mich bei Jürgen Säumel für seine Arbeit, seine Expertise und seinen Einsatz für Sturm bedanken. Wir haben uns diese Entscheidung keinesfalls leicht gemacht, doch durch die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen. Durch die Resultate, vor allem aber die Leistungen in letzter Zeit, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls von der Trainerbank für das Frühjahr und den Rest der Saison notwendig ist“, erklärt Sportchef Michael Parensen in einer Aussendung die Entscheidung. „Wir werden gemeinsam an einem Strang ziehen, um möglichst schnell wieder das wahre Gesicht des SK Sturm zu zeigen und unseren Fans Freude bereiten zu können.“