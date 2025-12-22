Auch Superstar Vonn ist Fan der App aus Österreich

„In Trondheim anders als in Oslo“

Mit den Namen von Athleten aus Norwegen hat auch ORF-Kommentator Giovanni Hahn seine Erfahrungen gemacht. „Die werden ja teilweise in Trondheim anders ausgesprochen als in Oslo“, schmunzelt der Experte für nordischen Skisport. „Die App ist für meinen Job als Kommentator extrem wichtig. Man trifft auf so viele Athleten aus so vielen Sportarten – du kannst nicht bei allen wissen, wie man den Namen korrekt ausspricht. Das einzig Authentische ist, wenn die Sportler es selbst sagen.“