Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„say my name right“

Auch Superstar Vonn ist Fan der App aus Österreich

Sport-Mix
22.12.2025 19:01
Auch Lindsey Vonn hat ihren Namen bereits eingesprochen.
Auch Lindsey Vonn hat ihren Namen bereits eingesprochen.(Bild: EPA)

Haben auch Sie sich schon einmal gefragt, wie man den einen oder anderen Sportler richtig ausspricht? Eine App aus Österreich hat die Lösung: Die Athleten selbst sprechen ihren Namen ein, die Audiodateien sind kostenlos abrufbar. Nach Beachvolleyball und Handball ist nun auch der Welt-Skiverband FIS Partner. Aktive und Kommentatoren sind Fans von „say my name right“.

0 Kommentare

Ski-Star Lara Gut-Behrami aus der Schweiz hat sich auf Instagram mit einem Herz bedankt. Norwegens Handball-Torfrau meint, „dass es sehr wichtig ist, das zu wissen“. Und auch ORF-Kommentator Giovanni Hahn ist ein großer Fan der App „say my name right“ (übersetzt: Sprich meinen Namen richtig aus) aus Österreich.

Tom Bläumauer erfand die App „say my name right“.
Tom Bläumauer erfand die App „say my name right“.(Bild: Philipp Monihart)

„Die Idee kam mir, weil ich es selbst als sehr wichtig erachte, dass man die Namen von Sportlern, Trainern und Schiedsrichtern richtig ausspricht, da geht es auch um Respekt“, erzählt Tom Bläumauer. Der Erfinder der App machte sich ab den 1990er-Jahre als Beachvolleyball-Sprecher beim Kult-Turnier in Klagenfurt selbst einen Namen – Spitzname: „The Voice“.

Beim Beachvolleyball-Turnier in Klagenfurt machte sich Tom „The Voice“ selbst einen Namen.
Beim Beachvolleyball-Turnier in Klagenfurt machte sich Tom „The Voice“ selbst einen Namen.(Bild: Gerhard Gradwohl)

Bei den Athletinnen und Athleten kommt das neue Tool extrem gut an. „Beim Beach-Turnier in Gstaad sind einige Spielerinnen auf mich zugekommen und haben sich bedankt“, schildert Bläumauer das durch und durch positive Feedback.

Nachdem mit Beachvolleyball Toms „natürliche Umgebung“ versorgt war, bot sich Europas Handballverband EHF als Partner an. Bei der Europameisterschaft der Frauen kam „say my name right“ zum Einsatz – und erfreute sich auf Anhieb großer Beliebtheit. „Norwegens Torfrau war gleich begeistert. Ihr Nachname wird Lunde geschrieben, aber Lünde ausgesprochen.“

ORF-Mann Giovanni Hahn nutzt die App regelmäßig.
ORF-Mann Giovanni Hahn nutzt die App regelmäßig.(Bild: GEPA)

„In Trondheim anders als in Oslo“
Mit den Namen von Athleten aus Norwegen hat auch ORF-Kommentator Giovanni Hahn seine Erfahrungen gemacht. „Die werden ja teilweise in Trondheim anders ausgesprochen als in Oslo“, schmunzelt der Experte für nordischen Skisport. „Die App ist für meinen Job als Kommentator extrem wichtig. Man trifft auf so viele Athleten aus so vielen Sportarten – du kannst nicht bei allen wissen, wie man den Namen korrekt ausspricht. Das einzig Authentische ist, wenn die Sportler es selbst sagen.“

Täglich kommen neue hinzu, vom Welt-Skiverband FIS – der seine eigene Version der App hat – aktuell bis zu 800 pro Woche. Auch US-Superstar Lindsey Vonn hat ihren Namen schon eingesprochen. Apropos USA: Die bevorstehende Fußball-WM in Nordamerika würde sich als nächstes Projekt anbieten. Bei den 48 teilnehmenden Nationen wird der eine oder andere Zungenbrecher im Kader sein.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.102 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
104.592 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
84.693 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Mehr Sport-Mix
„say my name right“
Auch Superstar Vonn ist Fan der App aus Österreich
Krone Sport-News
ÖSV-Asse enttäuschen ++ Neuer Coach für BW Linz
Nach WM-Aufreger
Mensur schüttelt den Kopf: „Nix Unfaires gemacht“
Bei Darts-WM
„Das Schlimmste!“ Van Gerwen attackiert Konkurrenz
129 von 176 Stimmen
Moustafa bleibt auch nach 25 Jahren IHF-Präsident

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf