Auf Parkplatz flogen Fäuste: ein Schwerverletzter

Auf einem Parkplatz in Braunau kam es am Freitag gegen 23.25 Uhr zu einem Raufhandel zwischen zwei Personengruppen aus dem Bezirk Braunau. Drei Syrer gerieten dabei mit einer Gruppe von vier Russen und einem Österreicher in einen Streit, der schnell in Handgreiflichkeiten eskalierte.



Zwei Verletzte kamen ins Spital

Es wurden mehrere Personen verletzt, eine Person davon schwer. Ein Russe und ein Syrer wurden in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.