Auf Parkplatz flogen Fäuste: ein Schwerverletzter

Syrer und Russen gerieten in der Nacht auf Samstag auf einem Parkplatz in Braunau in Streit. Es gab mehrere Verletzte, einer davon wurde schwer verletzt.
Auf einem Parkplatz in Braunau kam es am Freitag gegen 23.25 Uhr zu einem Raufhandel zwischen zwei Personengruppen aus dem Bezirk Braunau. Drei Syrer gerieten dabei mit einer Gruppe von vier Russen und einem Österreicher in einen Streit, der schnell in Handgreiflichkeiten eskalierte.
Zwei Verletzte kamen ins Spital
Es wurden mehrere Personen verletzt, eine Person davon schwer. Ein Russe und ein Syrer wurden in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.
