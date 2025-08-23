Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Ziele:

Neuer Chef am Golfklub, der nie sein Grün verliert

Kärnten
23.08.2025 16:00
Am GC Nassfeld weht ein neuer Wind.
Am GC Nassfeld weht ein neuer Wind.(Bild: GC Nassfeld)

Mit 1. August hat Gerd Eiper die Leitung des Golfplatzes Nassfeld übernommen. Er tritt die Nachfolge von Ferdinand Kühne an, der den Club seit 2010 als Langzeitmanager wesentlich weiterentwickelt hat. Auch der neue Chef hat große Ziele.

0 Kommentare

Gerd Eiper geht es am GC Nassfeld mit viel Schwung an. Er beerbt Ferdinand Kühne an, der den Club seit 2010 als Manager mit großem Engagement und Liebe zum Detail geführt hat. Der aus Kärnten stammende Golfexperte Gerd Eiper bringt langjährige Erfahrung mit.

Gerd Eiper übernimmt am GC Nassfeld.
Gerd Eiper übernimmt am GC Nassfeld.(Bild: GC Nassfeld)
Der Golfplatz ist einer der schönsten Österreichs.
Der Golfplatz ist einer der schönsten Österreichs.(Bild: GC Nassfeld)

Seit 2021 war Eiper Geschäftsführer des Golfplatzes Bad Kleinkirchheim, wo er die Anlage nachhaltig weiterentwickelte: Noch mehr Golfer kamen, das Turnierprogramm wurde ausgebaut. Auch am Nassfeld möchte Eiper diesen Weg fortsetzen. „Ich will die Mitgliederbasis vergrößern und den Platz als Evergreen unter Österreichs Golfdestinationen positionieren.“

Eine der schönsten Golfanlagen Österreichs
Der 18-Loch-Championship-Platz in der Erlebnisregion Nassfeld-Pressegger See gilt als eine der schönsten Golfanlagen Kärntens. Eingebettet zwischen Gailtaler und Karnischen Alpen erstreckt sich die 70 Hektar große Anlage über flache Fairways und anspruchsvolle Spielbahnen. „Ergänzt wird sie durch einen 6-Loch-Panoramaplatz und eine Driving Range“, erzählt Eiper. „Und dank des feuchten Bodens bleibt das Grün selbst in heißesten Sommermonaten dauerhaft saftig und spielbereit. Unsere Greenkeeper leisten hier herausragende Arbeit. Sie sind ein Garant dafür, der unser Platz das ganze Jahr in Top-Zustand ist“, betont Eiper.

Neues Konzept Golf & Wellness
Die Falkensteiner-Group ist seit 2021 Mehrheitseigentümer des Golfplatzes. Das nahegelegene Spa Carinzia Hotel setzt künftig noch stärker auf die Verbindung von Golf und Wellness. Tagesgäste können nach einer Runde Golf im großzügigen Wellnessbereich entspannen, Hotelgäste genießen mit dem exklusiven „Golf Unlimited“-Paket ein Rundum-Erlebnis. „Wir setzen ein klares Zeichen für Qualität, Urlaub und internationale Strahlkraft im Golfsport“, so Eiper.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
137.995 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
124.122 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
111.058 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1946 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1473 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
1322 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Mehr Kärnten
Große Ziele:
Neuer Chef am Golfklub, der nie sein Grün verliert
Robbie Williams
„König der Unterhaltung“ kommt mit Mega-Bühnenshow
Bleiburger Wiesenmarkt
Auch heuer: „Jazz-Session in da Stöckl-Hitt’n“
Ergebnis in Kärnten
Deutlicher Wahlsieg für Landarbeiterkammer-Chef
Expertin klärt auf
Gelsen: „Schlechtes“ Jahr für lästige Plagegeister
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf