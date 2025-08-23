Neuer Chef am Golfklub, der nie sein Grün verliert

Eine der schönsten Golfanlagen Österreichs

Der 18-Loch-Championship-Platz in der Erlebnisregion Nassfeld-Pressegger See gilt als eine der schönsten Golfanlagen Kärntens. Eingebettet zwischen Gailtaler und Karnischen Alpen erstreckt sich die 70 Hektar große Anlage über flache Fairways und anspruchsvolle Spielbahnen. „Ergänzt wird sie durch einen 6-Loch-Panoramaplatz und eine Driving Range“, erzählt Eiper. „Und dank des feuchten Bodens bleibt das Grün selbst in heißesten Sommermonaten dauerhaft saftig und spielbereit. Unsere Greenkeeper leisten hier herausragende Arbeit. Sie sind ein Garant dafür, der unser Platz das ganze Jahr in Top-Zustand ist“, betont Eiper.