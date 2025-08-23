Elch „Emil“ genießt nun an der Donau Polizeischutz

Ein Elch hält derzeit – wie berichtet – das Weinviertel auf Trab. Der tierische Zuwanderer dürfte aus Tschechien eingereist sein – nun wurde das Tier, bei dem es sich vermutlich um den bereits zuvor im Weinviertel gesichteten „Emil“ handelt, in Tuttendörfl gesichtet. Von dort gings am Samstagabend in flottem Trab weiter über Bisamberg nach Korneuburg/Langenzersdorf. Dort erhielt er „Polizeischutz“ – um ihn vor Unfällen im Stadtverkehr zu schützen.