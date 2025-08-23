Elch „Emil“ genießt nun an der Donau Polizeischutz

Ein Elch hält derzeit – wie berichtet – das Weinviertel auf Trab. Der tierische Zuwanderer dürfte aus Tschechien eingereist sein – nun wurde das Tier, bei dem es sich vermutlich um den bereits zuvor im Weinviertel gesichteten „Emil“ handelt, in Tuttendörfl gesichtet. Von dort gings am Samstagabend in flottem Trab weiter über Bisamberg nach Korneuburg/Langenzersdorf. Dort erhielt er „Polizeischutz“ – um ihn vor Unfällen im Stadtverkehr zu schützen.
Dem für die Region ungewöhnliche Paarhufer dürfte es in Niederösterreich offenbar bestens gefallen. Auch die zweibeinigen Bewohner der Region, in der sich der Elch herumtreibt, haben „Emil“ bereits ins Herz geschlossen – eine Sichtung sorgt jedes Mal für Aufsehen und Kameras werden gezückt.
Polizeieinsatz diente der „Sicherung“
Seit der Sichtung in Tuttendörfl im Bezirk Korneuburg genießt Emil Polizeischutz: In der beschaulichen Gemeinde an der Donau wurde er nahe dem Golfplatz von der Polizei verfolgt, wie der „Krone“ zugespielte Aufnahmen belegen. Die Exekutive erklärte, der Einsatz erfolgte lediglich „zur Sicherung“. Denn mittlerweile hat sich auch eine Fangemeinde online vernetzt und ist dem Wanderer auf der Spur. Auch hier will die Polizei heikle Situationen abwenden.
Vegetarier Emil begutachtete McDonalds-Filiale
Danach trabte er durch Korneuburg am Klinikum vorbei Richtung McDonalds-Filiale – der Pflanzenfresser ist aber kein Fastfood-Fan. Und so ging es weiter – wie aktuelle Statusmeldungen informieren, nach Langenzersdorf. „Hauptsache er vor Wien abgebogen“, sind Fans erleichtert.
Erst vor wenigen Jahren gab es schon einmal eine Elch-Sichtung im Weinviertel – dieses Exemplar dürfte sich allerdings nicht so wohlgefühlt haben, wie „Emil“ – denn dieser verschwand wieder so schnell, wie er aufgetaucht war. Jenem Geweihträger, der aktuell durch Niederösterreich streift, dürfte Gefallen an der Region gefunden haben. Bezirksjägermeister Christian Oberenzer vermutete gegenüber der „Krone“, dass er sich gerade ein Revier sucht.
