Philipsen gewinnt erste Etappe im Massensprint

Topsprinter Jasper Philipsen hat die Vuelta a Espana mit einem souveränen Sieg auf der ersten Etappe eröffnet. Der belgische Alpecin-Profi gewann am Samstag den Massensprint zum Auftakt in Italien nach 186,7 km von Turin nach Novara östlich von Mailand und sicherte sich das Rote Trikot des Gesamtführenden bei der Spanien-Radrundfahrt. Zweiter wurde der Brite Ethan Vernon (Israel) vor Orluis Aular (Movistar) aus Venezuela.
„Gewinnen ist immer ein tolles Gefühl“, sagte Philipsen nach seinem vierten Vuelta-Etappensieg zufrieden. Österreichs Hoffnungsträger Felix Gall (Decathlon) kam mit dem Hauptfeld und den restlichen Favoriten ins Ziel. Der Oberösterreicher Tobias Bayer, Teamkollege von Philipsen, kontrollierte lange das Tempo im Peloton und hielt die Ausreißer in Schlagdistanz.
Am Sonntag steht bereits der erste Härtetest für die Topfavoriten in der Gesamtwertung auf dem Programm. Bei der Bergankunft hinauf nach Limone Piemonte sind die Kletterspezialisten auf dem etwa 10 km langen Anstieg gefordert. „Ich fühle mich gut, ich bin auf jeden Fall fit. Aber wie fit, das werden wir dann sehen“, sagte der Tour-Fünfte Gall im Vorfeld.
