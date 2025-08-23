Philipsen gewinnt erste Etappe im Massensprint

Am Sonntag steht bereits der erste Härtetest für die Topfavoriten in der Gesamtwertung auf dem Programm. Bei der Bergankunft hinauf nach Limone Piemonte sind die Kletterspezialisten auf dem etwa 10 km langen Anstieg gefordert. „Ich fühle mich gut, ich bin auf jeden Fall fit. Aber wie fit, das werden wir dann sehen“, sagte der Tour-Fünfte Gall im Vorfeld.