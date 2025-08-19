Putin schickt 1000 tote Soldaten zurück nach Kiew

Putins vergiftetes Gesprächsangebot

Der Nachrichtenagentur AFP zufolge soll Putin in einem Telefonat mit Trump Moskau für ein Dreiertreffen mit Selenskyj vorgeschlagen haben, was die Ernsthaftigkeit des Kremls weiter in Zweifel ziehen dürfte.

„Putin erwähnte Moskau“, erklärte eine mit den Vorgängen vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur. Der ukrainische Präsident, der sich zu diesem Zeitpunkt mit europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus befand, soll den Vorschlag unverzüglich zurückgewiesen haben.