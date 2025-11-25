Regierung warnt Unternehmer vor Kontakt zur AfD

AfD-Chefin: „Unternehmer müssten für Mut gelobt werden“

AfD-Chefin Alice Weidel lobte dagegen das Vorgehen des Verbands. „Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Wirtschaft und Mittelstand das Gespräch auch mit Vertretern der Opposition suchen, noch dazu, wenn diese die nach Umfragen stärkste politische Kraft im Land darstellt“, teilte Weidel mit. Die Familienunternehmer müssten für ihren Mut gelobt werden. „Auch andere Vertreter von Wirtschaft, Finanzwelt und Mittelstand wären gut beraten, dem Beispiel der Familienunternehmer zu folgen.“ Distanzierungen und Ausgrenzungsrituale seien nicht hilfreich.

Verbandspräsidentin: „Empörung hat sich als Strategie erschöpft“

Die rund 6500 Familienunternehmer haben mit dieser Entscheidung eine Debatte in der Wirtschaft ausgelöst. „Empörung allein hat sich als politische Strategie erschöpft“, hatte Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann dies begründet. Die Hoffnung, man könne ein Viertel der deutschen Wähler durch moralische Ausgrenzung zur Umkehr bewegen, sei nicht aufgegangen. Andere Verbände distanzierten sich von dem Ansatz. Laut einem Bericht des „Handelsblatts“ wurde ein bisher geltendes „Kontaktverbot“ der Mitglieder zur AfD im Oktober aufgehoben.