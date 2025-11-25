Die Vienna Vikings landen einen Trainer-Coup

Saison 2026 bleibt noch vage

Seit einigen Tagen haben die Vikings mit Max Paatz auch einen neuen General Manager. Der Deutsche, der vorher in Hamburg bei den Sea Devils und in Düsseldorf bei Rhein Fire tätig war, blieb am Dienstag zum Thema neue Liga 2026 vage. „Wir machen ‘business as usual‘. Wir lassen uns durch die ganze Liga-Diskussion nicht aus dem Tritt bringen“, erklärte Paatz. Zum Hintergrund: Zahlreiche Teams, darunter die Vikings, spielen im kommenden Jahr nicht mehr in der ELF. Sie haben sich in der European Football Alliance (EFA) zusammengetan und wollen eine neue europäische Meisterschaft aus der Taufe heben.