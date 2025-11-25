Ukrainischer Drohnenangriff erschüttert Russland

Bei einer ukrainischen Luftattacke auf die südrussische Grenzregion Rostow gab es örtlichen Behörden zufolge drei Tote zu beklagen. Aus der Region Krasnodar werden mindestens sechs Verletzte gemeldet.
Das russische Territorium wie auch die illegal einverleibte Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind in der Nacht auf Dienstag von insgesamt 249 ukrainischen Drohnen heimgesucht worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Allein 116 dieser Flugkörper seien über dem Schwarzen Meer und 76 über der Region Krasnodar abgeschossen worden.
Bei dem Luftangriff auf Rostow sind drei Menschen getötet und zehn weitere Menschen verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Juri Sljussar am Dienstag mit. In der benachbarten Region Krasnodar wurden laut Gouverneur Weniamin Kondratjew bei einer ukrainischen Drohnenattacke sechs Menschen verletzt.
Bemühungen um Kriegsende
Aktuell laufen intensive Gespräche zwischen der Ukraine, europäischen Verbündeten und den USA über eine Grundlage für eine mögliche Friedenslösung. Es ist nach wie vor unklar, wie ein dauerhaft tragfähiger Kompromiss zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland aussehen könnte.
