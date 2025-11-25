Ukrainischer Drohnenangriff erschüttert Russland

Das russische Territorium wie auch die illegal einverleibte Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind in der Nacht auf Dienstag von insgesamt 249 ukrainischen Drohnen heimgesucht worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Allein 116 dieser Flugkörper seien über dem Schwarzen Meer und 76 über der Region Krasnodar abgeschossen worden.