Bedrohung durch Kreml

Schweden investiert Millionen in Luftabwehr

Ausland
25.11.2025 19:05
Schweden ist seit dem 7. März 2024 Mitglied der NATO.
Schweden ist seit dem 7. März 2024 Mitglied der NATO.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Schweden rüstet massiv nach: Für rund 317 Millionen Euro kauft das Land neue Luftabwehrsysteme, die künftig selbst kleinste Drohnen abfangen sollen – ein weiterer Schritt im Verteidigungsumbau seit dem NATO-Beitritt des Landes.

0 Kommentare

Schweden will angesichts der Bedrohung durch Russland seine Luftabwehrsysteme mit dem Kauf von Rüstungsgütern im Gesamtwert von 3,5 Milliarden Kronen (rund 317 Millionen Euro) verstärken. Die Ausrüstung werde dazu dienen, „Kampfflugzeuge, Marschflugkörper und verschiedene Arten von Drohnen abzuschießen“, sagte Verteidigungsminister Pal Jonson am Dienstag beim Besuch eines Luftverteidigungsregiments im südschwedischen Halmstadt.

Luftverteidigung „erheblich gestärkt“
Dies sei „eine erhebliche Stärkung“ der Luftverteidigung des skandinavischen Landes, so Jonson. Die schwedische Armee teilte mit, dass für die Beschaffung von Iris-T-Systemen zwei Milliarden Kronen und für die dazugehörigen Fahrzeuge 1,5 Milliarden Kronen ausgegeben würden.

Land investiert Milliarden
Der schwedische Rüstungskonzern Saab teilte seinerseits mit, dass er von der schwedischen Behörde für Armeeausstattung FMV einen Auftrag zur Herstellung von Sensoren sowie Befehls- und Kontrollsoftware in Höhe von 2,1 Milliarden Kronen erhalten habe. Die Lieferungen würden zwischen 2027 und 2028 erfolgen. Verteidigungsminister Jonson zufolge kann etwa das Radar winzige Drohnen, „in einer Entfernung von mehr als vier Kilometern erkennen“.

Schweden seit 2024 kein neutrales Land mehr
Schweden hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seine traditionelle Neutralität aufgegeben und war 2024 der NATO beigetreten. Seitdem hat das Land seine Militärausgaben vervielfacht. Die Regierung in Stockholm plant, über einen Zeitraum von zehn Jahren 300 Milliarden Kronen für Verteidigungsausgaben aufzuwenden.

