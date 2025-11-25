Schweden investiert Millionen in Luftabwehr

Land investiert Milliarden

Der schwedische Rüstungskonzern Saab teilte seinerseits mit, dass er von der schwedischen Behörde für Armeeausstattung FMV einen Auftrag zur Herstellung von Sensoren sowie Befehls- und Kontrollsoftware in Höhe von 2,1 Milliarden Kronen erhalten habe. Die Lieferungen würden zwischen 2027 und 2028 erfolgen. Verteidigungsminister Jonson zufolge kann etwa das Radar winzige Drohnen, „in einer Entfernung von mehr als vier Kilometern erkennen“.