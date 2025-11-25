Experte: „Keine akute Gefährdung für Bevölkerung“

„Derart hohe Belastung noch nie untergekommen“

Probleme würden bei solchen Kontrollen immer wieder auftreten. Siwetz erklärt: „Fallweise Überschreitungen von Parameterwerten können sowohl mikrobiologischer Art – oftmals nach Starkregen- oder Hochwasserereignissen –, als auch chemischer Art sein.“ Da die Wurzel des Problems aber sehr unterschiedlich sein kann, müsse „jedenfalls nach der Ursache gesucht werden, um entsprechende Gegenmaßnahmen setzen zu können.“ Nachsatz: „Eine derart hohe Arsen-Belastung wie jetzt in Ranten ist mir noch nie untergekommen.“