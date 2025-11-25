Experte: „Keine akute Gefährdung für Bevölkerung“

Nach der Überschreitung von Arsenwerten im Trinkwasser einer steirischen Gemeinde herrscht Verunsicherung. Laut Günter Siwetz von der zuständigen Landessanitätsdirektion besteht derzeit keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung. Er erklärt, wie streng heimisches Trinkwasser kontrolliert wird und warum rasche Maßnahmen Schlimmeres verhindern.
Die Untersuchungsintervalle für Trinkwasser seien in Österreich klar und streng geregelt, betont Günter Siwetz, Experte der Landessanitätsdirektion: „Wasseruntersuchungsprogramme werden auf Basis von Vorgaben der Trinkwasserverordnung sowie des Österreichischen Lebensmittelbuches festgelegt.“ Wie oft Kontrollen erfolgen, hänge von mehreren Faktoren ab: „Die Programme orientieren sich an der Größe und Komplexität der Wasserversorgungsanlage sowie an der Menge des abgegebenen Wassers.“
„Derart hohe Belastung noch nie untergekommen“
Probleme würden bei solchen Kontrollen immer wieder auftreten. Siwetz erklärt: „Fallweise Überschreitungen von Parameterwerten können sowohl mikrobiologischer Art – oftmals nach Starkregen- oder Hochwasserereignissen –, als auch chemischer Art sein.“ Da die Wurzel des Problems aber sehr unterschiedlich sein kann, müsse „jedenfalls nach der Ursache gesucht werden, um entsprechende Gegenmaßnahmen setzen zu können.“ Nachsatz: „Eine derart hohe Arsen-Belastung wie jetzt in Ranten ist mir noch nie untergekommen.“
Im aktuellen Fall von Ranten hätte man richtig reagiert: „Bürgermeister, Amtsärztin und wir hatten von Beginn an alles im Blick und unter Kontrolle. Dass die betroffene Quelle vom Wassernetz sofort weggeschaltet wurde, war die wichtigste Sofortmaßnahme.“ Da der Wasserversorger unverzüglich entsprechenden Maßnahmen gesetzt hat, sei „derzeit nicht von einer akuten Gesundheitsgefährdung auszugehen.“
