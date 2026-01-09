Mutter und Tochter kamen bei Brand ums Leben

Bei den Opfern handelt es sich um Mutter Karoline (68) und Tochter Angelika (44) B. Die beiden hatten das Haus seit 2020 bewohnt. „Eine Katastrophe!“, sagt Monika Meder. „Sie waren so nette Menschen.“ Als sie gesehen habe, wie ein toter Körper geborgen wurde, habe sie sofort an die ältere Bewohnerin gedacht. „Karoline war gehbehindert. Ich habe so gehofft, dass es wenigstens die Tochter geschafft hat, hinauszulaufen. Leider nein.“