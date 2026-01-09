Mutter und Tochter kamen bei Brand ums Leben

Ein Flammeninferno in Eisenstadt forderte in der Nacht auf Freitag zwei Menschenleben. Ein tapferer Nachbar trat noch die Tür zur Wohnung ein – doch es war für die zwei Frauen zu spät.
Wäre Monika Meder Donnerstagnacht nicht entgegen ihren Gewohnheiten wach geblieben, um fernzusehen, hätte die Katastrophe wohl noch größere Ausmaße angenommen. „Wenige Minuten vor Mitternacht gab es einen Kurzschluss“, erzählt die 68-Jährige, deren Wohnung nur ein paar Meter neben jenem Einfamilienhaus liegt, das lichterloh brannte. „Ich habe sofort die Feuerwehr angerufen und Panik gehabt, dass die Flammen übergreifen.“
Auch Sohn Hannes, dem der Gebäudekomplex gehört, wurde verständigt. „Ich bin sofort hingelaufen und habe die Tür eingetreten, weil ich hoffte, jemanden retten zu können“, sagt der 38-Jährige. „Aber die Flammen schlugen mir entgegen. Ich musste umdrehen, sonst wäre ich auch dort gelegen.“
Um 23.48 Uhr ging der Alarm bei der Stadtfeuerwehr Eisenstadt ein, wenige Minuten später waren 30 Florianis vor Ort am Oberberg. „Wir haben einen Angriff mit schwerem Atemschutz gestartet und konnten zwei Personen lokalisieren, die wir ins Freie gebracht haben“, so Kommandant Philipp Dorner. „Leider kam die Hilfe zu spät.“
Bei den Opfern handelt es sich um Mutter Karoline (68) und Tochter Angelika (44) B. Die beiden hatten das Haus seit 2020 bewohnt. „Eine Katastrophe!“, sagt Monika Meder. „Sie waren so nette Menschen.“ Als sie gesehen habe, wie ein toter Körper geborgen wurde, habe sie sofort an die ältere Bewohnerin gedacht. „Karoline war gehbehindert. Ich habe so gehofft, dass es wenigstens die Tochter geschafft hat, hinauszulaufen. Leider nein.“
Freitagvormittag rückte dann die Spurensicherung aus. Dem Vernehmen nach dürfte beim Nachlegen Glut aus dem Holzofen gefallen sein und den Brand entfacht haben. Der Kamin war jedenfalls in Ordnung – er wurde erst am 18. Dezember inspiziert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.