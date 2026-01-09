Lösungen für Pflege und Finanzen dringend gesucht

Generell soll am Freitag und Samstag die Entwicklung der Finanzen bis 2030 besprochen und die Basis zu einem Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 gelegt werden. Wobei das Doppelbudget in den unsicheren Zeiten ein Risiko darstellt, weil keiner voraussehen kann, wie sich die Wirtschafts- und Finanzlage bis 2028 entwickeln wird. Und wie man beim angekündigten und dann verschobenen Dienstpaket in den Salzburger Landeskliniken (SALK) gesehen hat, sind Beschlüsse nicht mehr in Stein gemeißelt – schon gar nicht, wenn diese sehr früh getroffen werden.