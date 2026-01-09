Riesenwirbel um Gil Ofarim im Dschungelcamp

Die 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ beginnt zwar erst am 23. Jänner, doch ein Konflikt zwischen Sänger Gil Ofarim und einer Mitstreiterin sorgt bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff. Hintergrund ist der Skandal um Ofarims frei erfundene Antisemitismus-Vorwürfe.
Deutliche Kritik kommt nun von Nicole Belstler-Boettcher, die ebenfalls am Dschungelcamp teilnimmt. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung fand sie klare Worte für Ofarims Verhalten.
„Finde ich ganz übel“
Die Schauspielerin bezeichnete die Lüge des Sängers als schwerwiegend und moralisch inakzeptabel: „Wie er da gelogen hat, das finde ich ganz übel. Für mich sind das Sachen, die kann man nicht machen.“
Und schimpfte weiter: „Man kann doch nicht lügen und riskieren, dass jemand seinen Job verliert. Und es ist erst zwei Jahre später herausgekommen. Das ist ein No-Go.“
Ofarim beteuert, sich verändert zu haben
Währenddessen bemüht sich Gil Ofarim darum, sein öffentliches Image zu verbessern. Im Dschungelcamp wolle er sich möglichst ehrlich und unverstellt zeigen. In einem RTL-Beitrag erklärte er, dass die Zeit abseits der Öffentlichkeit ihn stark verändert habe und er persönlich gereift sei.
Zudem betonte er, dass er Vergangenes nicht rückgängig machen könne, sondern nur die Chance habe, neu anzufangen. Wie glaubwürdig dieser Neuanfang ist, sollen letztlich die Zuschauer selbst beurteilen.
Anschuldigungen frei erfunden
Auslöser der Kontroverse war ein Video, das Ofarim im Oktober 2021 vor einem Leipziger Hotel veröffentlichte. Darin behauptete er, ein Mitarbeiter habe ihn wegen seiner Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt.
Der Angestellte wies die Vorwürfe zurück und ging rechtlich dagegen vor. Erst zwei Jahre später räumte Ofarim vor Gericht ein, die Anschuldigungen erfunden zu haben.
