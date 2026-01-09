Vorteilswelt
„Echter Knall“

Johnny Knoxville kündigt Rückkehr von „Jackass“an

Society International
09.01.2026 15:30
Johnny Knoxville jubelt über die Neuauflage von „Jackass“!
Johnny Knoxville jubelt über die Neuauflage von „Jackass“!(Bild: www.instagram.com/johnnyknoxvillemmmmmm)

Schauspieler Johnny Knoxville hat überraschend eine Rückkehr des US-Franchise „Jackass“ angekündigt. Auf einem auf Instagram veröffentlichten Foto jubelte er mit hochgehobener Faust über das Comeback. 

„Wir starten das Jahr mit einem echten Knall! Wir wollten euch wissen lassen, dass ,Jackass‘ diesen Sommer zurück ist!“, hieß es in dem Post des 54-Jährigen. 

Als Veröffentlichungsdatum in den Kinos nannte Knoxville den 26. Juni. Was genau die Fans erwarten dürfen, ließ der Schauspieler offen. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete, soll es sich um einen neuen Film handeln.

Hier ist das Posting von Knoxville eingebunden:

Markenzeichen von „Jackass“ sind seit jeher halsbrecherische Stunts und eklige Mutproben. Die Serie startete Anfang der 2000er auf dem Musiksender MTV. Danach wurden mehrere Filme veröffentlicht, der vierte mit dem Titel „Jackass Forever“ erschien im Jahr 2022.

