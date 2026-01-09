Die verspätete Ehrung des Philippe Jordan

Der ehemalige Chefdirigent Philippe Jordan gastierte bei den Wiener Symphonikern im Konzerthaus. Im Anschluss wurde ihm eine längst überfällige Ehrung zuteil.
Eigentlich hätte Philippe Jordan zum Abschied als Musikdirektor der Staatsoper das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse bekommen sollen. Da kam Sand ins Verleihungsgetriebe. Nun überreichte Bundestheater-Holdingchef Christian Kircher die Auszeichnung nach Jordans Symphonikerkonzert: Konzerthauschef Matthias Naske lobte Jordan – 2014 bis 2020 Symphonikerchef – für seine „künstlerische Integrität & geistige Tiefe“ und als einen, der „das Musikleben weit über Österreich hinaus geprägt hat und prägen wird“. Jordan: „Österreich hat mir sehr viel gegeben. Ich danke den Symphonikern: Ihr seid wunderbare Mitstreiter.“
Beim Konzert vor der feierlichen Verleihung: Jan Lisiecki (39) stürzt sich mit geballter Energie auf Mendelssohns 1. Klavierkonzert: Stupend ist seine Technik. Fanfaren, Hymnisches und dramatisches Auftrumpfen wechseln mit feiner Lyrik des Andantesatzes. Eine Liebesromanze, die bejubelt wurde. Bei Bruckners „Vierter“ (3. Fassung) kontrastiert Jordan mit enormer Energie aggressive Dramatik und Waldromantik. Gewaltig: das Finale, ein Labyrinth, aus dem der Hörer herausfinden muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.