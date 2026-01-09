Die verspätete Ehrung des Philippe Jordan

Eigentlich hätte Philippe Jordan zum Abschied als Musikdirektor der Staatsoper das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse bekommen sollen. Da kam Sand ins Verleihungsgetriebe. Nun überreichte Bundestheater-Holdingchef Christian Kircher die Auszeichnung nach Jordans Symphonikerkonzert: Konzerthauschef Matthias Naske lobte Jordan – 2014 bis 2020 Symphonikerchef – für seine „künstlerische Integrität & geistige Tiefe“ und als einen, der „das Musikleben weit über Österreich hinaus geprägt hat und prägen wird“. Jordan: „Österreich hat mir sehr viel gegeben. Ich danke den Symphonikern: Ihr seid wunderbare Mitstreiter.“