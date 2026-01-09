Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Konzerthaus

Die verspätete Ehrung des Philippe Jordan

Kultur
09.01.2026 15:47
Philippe Jordan war 2020 bis 2025 Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper und leitete von ...
Philippe Jordan war 2020 bis 2025 Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper und leitete von 2014 bis 2020 die Wiener Symphoniker.(Bild: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn)

Der ehemalige Chefdirigent Philippe Jordan gastierte bei den Wiener Symphonikern im Konzerthaus. Im Anschluss wurde ihm eine längst überfällige Ehrung zuteil.

0 Kommentare

Eigentlich hätte Philippe Jordan zum Abschied als Musikdirektor der Staatsoper das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse bekommen sollen. Da kam Sand ins Verleihungsgetriebe. Nun überreichte Bundestheater-Holdingchef Christian Kircher die Auszeichnung nach Jordans Symphonikerkonzert: Konzerthauschef Matthias Naske lobte Jordan – 2014 bis 2020 Symphonikerchef – für seine „künstlerische Integrität & geistige Tiefe“ und als einen, der „das Musikleben weit über Österreich hinaus geprägt hat und prägen wird“. Jordan: „Österreich hat mir sehr viel gegeben. Ich danke den Symphonikern: Ihr seid wunderbare Mitstreiter.“

Lesen Sie auch:
Barfuß und mit Tanzeinlage: Countertenor Jakub Józef Orliński und das Ensemble Il Pomo d‘Oro im ...
Jakub Józef Orliński
Wenn die Freude am Musizieren ansteckend ist
02.12.2025
Staatsoper „Rusalka“
Diese Märchenoper bezaubert nur in den Stimmen
09.01.2026

Beim Konzert vor der feierlichen Verleihung: Jan Lisiecki (39) stürzt sich mit geballter Energie auf Mendelssohns 1. Klavierkonzert: Stupend ist seine Technik. Fanfaren, Hymnisches und dramatisches Auftrumpfen wechseln mit feiner Lyrik des Andantesatzes. Eine Liebesromanze, die bejubelt wurde. Bei Bruckners „Vierter“ (3. Fassung) kontrastiert Jordan mit enormer Energie aggressive Dramatik und Waldromantik. Gewaltig: das Finale, ein Labyrinth, aus dem der Hörer herausfinden muss.

Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Dr. Karlheinz Roschitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Kultur
Psalm-Festival in Graz
Musikalischer Appell für ein buntes Miteinander
Eröffnung 2028
Haus der Geschichte kommt fix ins Museumsquartier
Wiener Konzerthaus
Die verspätete Ehrung des Philippe Jordan
Staatsoper „Rusalka“
Diese Märchenoper bezaubert nur in den Stimmen
Krone Plus Logo
Bruckneruni Linz
Martin Rummel: Budgets, Tonleitern und Mutproben
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf