Messepark neu: Im März fahren die Bagger auf

Media Markt wandert temporär ab

Die erste Neuerung für die Kunden wird der temporäre Umzug des Media Markts in ein direkt angrenzendes Gebäude neben dem ÖAMTC sein – bereits Ende Februar sollen die neuen Geschäftsflächen eröffnet werden. Dieses allein stehende Ausweichquartier bringe logistische Vorteile, weil der frequenzstarke Media Markt viel Platz für die tägliche Anlieferung und Abholung der Waren benötige, heißt es von den Verantwortlichen. Die durch den Umzug freiwerdenden Flächen im ersten Geschoß des Messeparks werden in weiterer Folge zur neuen Heimat für all jene Shops, die durch die baulichen Tätigkeiten nicht an ihrem ursprünglichen Ort bleiben können. „Einige Shops aus der Mall im Ost-Bereich übersiedeln hierher, es haben sich aber auch neue Brands angemeldet, die schon während der Bauphase im Messepark dabei sein wollen. Und natürlich wird es weiterhin ein vielfältiges kulinarisches Angebot geben“, erklärt Schedler.