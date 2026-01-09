Messepark neu: Im März fahren die Bagger auf

Wie berichtet, ist vor einigen Wochen die Baubewilligung für die grundlegende Erneuerung des Dornbirner Messeparks erteilt worden. Am Freitag wurden die Details zu den Bauarbeiten vorgestellt.
Es ist ein für Vorarlberger Verhältnisse einmaliges Projekt: Rund 200 Millionen Euro werden die Betreiber in die Runderneuerung des etwas in die Jahre gekommen Dornbirner Einkaufszentrums stecken und dieses somit fit für die Zukunft machen. Obwohl kaum ein Stein auf dem anderen bleibt, soll der Betrieb normal weiterlaufen: „Ein Großteil der Geschäfte bleibt weiterhin im Messepark, allerdings an teilweise veränderten Standorten. Wir planen viele Highlights und Überraschungen bis zur ersten Bauteil-Eröffnung Anfang 2028“, sagt Messepark-Geschäftsführerin Nicole Schedler.
Messepark-Geschäftsführerin Nicole Schedler
Am Mittwoch wurden die Projekt-Details der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits direkt nach Ostern werden die Bagger auffahren: In der ersten Bauphase wird der Parkplatz Ost beim Interspar mit den angrenzenden Gebäudeteilen abgebrochen. Anschließend beginnt hier der Aushub für die neue Tiefgarage. Der Messepark und der Interspar sind ab diesem Zeitpunkt über das Parkdeck und die Lifte sowie über den Parkplatz West erreichbar. Schedler und ihr Team haben in den vergangenen Wochen zudem ein Konzept ausgetüftelt, um das Einkaufserlebnis während der beiden Bauphasen so wenig wie möglich zu trüben.
Eine logistische Meisterleistung
Die geplanten Abbruch- und Baumaßnahmen wurden im Detail mit den künftigen Shopping-Möglichkeiten in den Ausweichflächen abgestimmt – eine Mammutaufgabe, die auch viel Fingerspitzengefühl erforderte. Das gilt besonders für den Umgang mit den einzelnen Shoppartnern, von denen einiges an Flexibilität abverlangt wird: „Ein kompletter Neu- und Umbau eines Einkaufszentrums bei laufendem Betrieb bringt Veränderungen mit sich. Wir unterstützen unsere Shoppartner, indem wir Ausweichflächen anbieten und das Einkaufen während der Bauzeit besonders interessant und abwechslungsreich gestalten werden“, so Schedler.
Media Markt wandert temporär ab
Die erste Neuerung für die Kunden wird der temporäre Umzug des Media Markts in ein direkt angrenzendes Gebäude neben dem ÖAMTC sein – bereits Ende Februar sollen die neuen Geschäftsflächen eröffnet werden. Dieses allein stehende Ausweichquartier bringe logistische Vorteile, weil der frequenzstarke Media Markt viel Platz für die tägliche Anlieferung und Abholung der Waren benötige, heißt es von den Verantwortlichen. Die durch den Umzug freiwerdenden Flächen im ersten Geschoß des Messeparks werden in weiterer Folge zur neuen Heimat für all jene Shops, die durch die baulichen Tätigkeiten nicht an ihrem ursprünglichen Ort bleiben können. „Einige Shops aus der Mall im Ost-Bereich übersiedeln hierher, es haben sich aber auch neue Brands angemeldet, die schon während der Bauphase im Messepark dabei sein wollen. Und natürlich wird es weiterhin ein vielfältiges kulinarisches Angebot geben“, erklärt Schedler.
Auch für die nötigen Lagermöglichkeiten sei gesorgt – dafür werden eigens zusätzliche Flächen im Messequartier angemietet. Geschäfte werden allerdings keine ins Messequartier umsiedeln. Im Zuge der Neubauarbeiten ändert sich zwangsläufig auch die Lage der Parkplätze. Schedler betont, dass während der Bauzeit für die Kunden ebenso viele Parkplätze zur Verfügung stehen werden wie bisher. „Wir haben dafür die angrenzenden Grundstücke, wo schon in Messezeiten geparkt werden konnte, angemietet.“
Weitere Parkplätze während der Bauzeit sind im bestehenden Parkhaus und auch beim neuen Standort direkt beim Media Markt zu finden. Ein eigenes, auf die jeweiligen Bauetappen exakt abgestimmtes Verkehrskonzept soll zudem einen optimalen Ablauf für die Zu- und Abfahrten gewährleisten. Der neue Messepark wird nicht nur mehr Platz bieten, sondern auch architektonisch neue Standards setzen. Damit setzt Vorarlbergs größtes Einkaufszentrum ein Statement gegenüber den Mitwerbern im nahen Ausland.
