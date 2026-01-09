Vorteilswelt
Trendy Winterlooks

Brrrr, kalt! Auch die Stars sind dick eingepackt

Star-Style
09.01.2026 15:00
Heidi Klum und Tom Kaulitz tauschten dieser Tage Bikini und Badehose gegen warme Winterlooks.
Heidi Klum und Tom Kaulitz tauschten dieser Tage Bikini und Badehose gegen warme Winterlooks.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Der Winter hat nicht nur Österreich derzeit fest im Griff, sondern auch andernorts wird aktuell gebibbert und gefroren. Kein Wunder, dass selbst die Stars aktuell am liebsten ganz dick eingepackt vor die Tür gehen.

0 Kommentare

Gerade noch ließen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz die Sonne auf die Bäuche scheinen, schon heißt es für die beiden wieder: Wintermantel statt Bikini und Badehose!

Klum liebt‘s kuschelig
Beim Bummel durch New York zeigte sich das Paar im coolen Winterlook, der vor allem das Topmodel richtig warm hielt. Denn Heidi trug nicht nur Haube und Stiefel, sondern auch einen schwarzen Fake-Fur-Mantel. Ein Trend, an dem man in diesem Winter einfach nicht vorbeikommt!

Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Bummel durch New York
Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Bummel durch New York(Bild: PPS/www.PPS.at)

Und das ist längst nicht das einzige Trend-Stück, das Heidi Klum im Kleiderschrank hat. Denn kurz vor Weihnachten erwischten Paparazzi die 52-Jährige in einem langen, weißen Fellmantel im Yeti-Style. Aber ein Topmodel kann ja bekanntlich alles tragen ...

Heidi Klum trägt auch mal einen weißen Wuschelfell-Mantel.
Heidi Klum trägt auch mal einen weißen Wuschelfell-Mantel.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Teddy-Mäntel im Trend
Wer sich bei Schnee und Kälte noch warm halten möchte, der ist in dieser Saison auch mit Mänteln und Jacken in Teddyfell-Optik modisch gut beraten. Das beweist etwa Nicky Hilton, die nach den Weihnachtsfeiertagen in einem braunen Teddy-Mantel und einem Gucci-Sackerl am Handgelenk durch New York marschierte. 

Auch unter dem dicken Mantel hielt sich die Schwester von It-Girl Paris Hilton übrigens warm, mit einem grauen Strickpulli mit Rollkragen. Eine Sonnenbrille sowie eine beige Schieberkappe rundeten den Look schließlich ab.

(Bild: PPS/www.PPS.at)

Falscher Pelz hält immer warm
Übrigens: Die derzeit so angesagten Fake-Fur-Mäntel halten selbst dann warm, wenn man unten drunter weniger anhat. Das bewies Brooks Nader im Weihnachtsurlaub in Aspen. Denn das Model und ihre Mädels feierten im Promi-Hotspot in einem freizügigen Look nach dem anderen.

Brooks Nader kombinierte zum Aerobic-Look einen weißen Fake-Fur-Mantel.
Brooks Nader kombinierte zum Aerobic-Look einen weißen Fake-Fur-Mantel.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Zum schwarzen Body trug das Model einen Leo-Mantel.
Zum schwarzen Body trug das Model einen Leo-Mantel.(Bild: PPS/www.PPS.at)

So ging es mal im 80er-Jahre-Aerobic-Gedächtnis-Look auf die Party-Piste, mal unten „ohne“ im schwarzen Body. Und jedes Mal sorgte ein dicker Mantel – mal aus weißem „Pelz“, mal im Leo-Look – dafür, dass die 28-Jährige keine Frostbeulen bekam. 

Und so viel sei verraten: Brooks Nader und ihre Girls machen auch den winterlichen Temperaturen angemessen angezogen einfach eine gute Figur!

Auch warm eingepackt machen Brooks Nader und ihre Mädels eine gute Figur!
Auch warm eingepackt machen Brooks Nader und ihre Mädels eine gute Figur!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Einfach mal inkognito
Und dann gibt‘s noch die Stars, die die Winterkälte dafür nutzen, einfach mal inkognito zu gehen. Oder hätten Sie die Promis auf den Bildern unten erkannt?

Geri Halliwell
Geri Halliwell(Bild: PPS/www.PPS.at)
Jared Leto
Jared Leto(Bild: PPS/www.PPS.at)

Es handelt sich dabei tatsächlich um Ex-Spice-Girls-Star Geri Halliwell sowie Oscarpreisträger Jared Leto. Ein dicker Schal hält halt nicht nur die Kälte ab, sondern auch so manchen Paparazzo. Wobei das in diesen beiden Fällen tatsächlich nur mäßig gut geklappt hat ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
