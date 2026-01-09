Brrrr, kalt! Auch die Stars sind dick eingepackt

Teddy-Mäntel im Trend

Wer sich bei Schnee und Kälte noch warm halten möchte, der ist in dieser Saison auch mit Mänteln und Jacken in Teddyfell-Optik modisch gut beraten. Das beweist etwa Nicky Hilton, die nach den Weihnachtsfeiertagen in einem braunen Teddy-Mantel und einem Gucci-Sackerl am Handgelenk durch New York marschierte.