4:0! Trinker des HSV schenken Krumpendorfern ein

Im „Krone“-Spiel der Runde – mit exklusiver Fotostrecke – gelang dem HSV Klagenfurt ein gelungene Rückkehr in die Khevenhüller-Kaserne. Der Neustart der Mannschaft – nach der aufgelösten Spielgemeinschaft mit dem ASK – war perfekt, man ist Tabellenführer der 2. Klasse C. Der Trainer der Krumpendorfer hingegen bemängelt die laxe Einstellung seiner Truppe.