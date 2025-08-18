Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärzte protestieren

Honorarkürzungen gefährden Patientenversorgung

Ärztekammer
18.08.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: © Nico Stengert)

Das bewährte Haus- und Facharztsystem in Kärnten steht unter Druck: Kürzungen bei Honoraren, fehlende Inflationsabgeltung und unbesetzte Kassenstellen bedrohen die medizinische Versorgung im Bundesland.

Dr. Wilhelm Kerber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in Kärnten und selbst Kassenarzt für Orthopädie, findet klare Worte: Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) gefährde das Erfolgsmodell des heimischen Gesundheitswesens.

Zitat Icon

„Leistungen für Patientinnen und Patienten werden reduziert, während gleichzeitig die Bezahlung für Ärztinnen und Ärzte gekürzt wird.“

Dr. Wilhelm Kerber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in Kärnten

Bild: Ärztekammer Kärnten

Besonders kritisch: Es gibt keine Inflationsabgeltung und keine Bezahlung für Behandlungen, die über ein festgelegtes Limit hinausgehen.

Warnung vor einem drohenden Kollaps

Die Lage spitzt sich zu. Laut Kerber wird das Kassensystem in Kärnten Schritt für Schritt ausgehöhlt – mit der Gefahr, dass es irgendwann komplett kollabiert. Bleiben Kassenstellen unbesetzt, verschärfen sich die Wartezeiten für Patientinnen und Patienten dramatisch. Dazu kommt: Viele erfahrene Medizinerinnen und Mediziner stehen kurz vor der Pensionierung. Junge Kolleginnen und Kollegen, die nachrücken, fehlen schlichtweg.

Forderung: Faire Arbeitsbedingungen jetzt

Die Kärntner Ärzteschaft fordert deshalb bessere Rahmenbedingungen, um die Versorgung mit hoher Qualität zu sichern: „Nur wenn wir faire Honorare und realistische Arbeitsbedingungen bieten, können wir verhindern, dass das öffentliche Gesundheitssystem Schaden nimmt“, so Dr. Wilhelm Kerber abschließend. Es geht nicht nur um die Zukunft des Arztberufs, sondern um die Gesundheit der Menschen in Kärnten.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
191.571 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
134.050 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
133.860 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2005 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1948 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Mehr Ärztekammer
Ärzte protestieren
Honorarkürzungen gefährden Patientenversorgung
Alarmruf in Kärnten
Kassenärzte warnen vor Versorgungslücken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf