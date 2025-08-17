Ruhe, bitte! Aufnahme! 100 Jahre Radiogeschichte

Musik, Information, Unterhaltung hören, obwohl sie weit weg erklingen: Das Radio macht das möglich. Am 1. Oktober 1924 kam das junge Medium in Österreich an – 15.000 Zuhörer lauschten damals über die Radio-Verkehrs-AG, kurz RAVAG, einem Richard Wagner-Konzert – von 16 bis 18 Uhr.