ORF-Unterhaltung wie aus der guten alten Zeit

Früher einmal, als angeblich noch alles besser war, wurde die SPÖ-Zentrale von Scherzbolden gerne Löwingerbühne genannt. Der etwas klägliche Witz hat mit der Adresse des ramponierten Bürogebäudes zu tun. Die SPÖ sitzt nämlich seit 1945 an der Hinterseite des Burgtheaters in der Löwelstraße. Und die Löwingerbühne spielte im Wiener Renaissancetheater eher derbes Bauerntheater, das von den 1970ern bis in die 1990er-Jahre ein populärer Fernseh-Fixpunkt an den Samstagnachmittagen war.