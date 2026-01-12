Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinner des Abends

Chalamet holt sich Golden Globe – und dankt Kylie!

Society International
12.01.2026 05:52
Timothée Chalamet durfte sich endlich auch einen Golden Globe abholen. Er setzte sich in der ...
Timothée Chalamet durfte sich endlich auch einen Golden Globe abholen. Er setzte sich in der Sparte der Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical sogar gegen Leonardo DiCaprio und George Clooney durch.(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)

Große Überraschung bei den Golden Globes! Timothée Chalamet durfte sich am Sonntagabend zum ersten Mal eine Trophäe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical abholen – und setzte sich somit sogar gegen Leonardo DiCaprio und George Clooney durch! 

0 Kommentare

Timothée Chalamet gewann mit seiner fünften Golden-Globe-Nominierung zum ersten Mal die begehrte Trophäe. Der 30-Jährige erhielt den Preis in der Sparte bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical für seine Rolle als ambitionierter Tischtennisspieler in der Tragikomödie „Marty Supreme“.

„Süßer Moment“ für Chalamet
Sein Vater habe ihm beigebracht, immer dankbar zu sein, für das, was man habe, sagte Chalamet in seiner Dankesrede. Das habe ihm in der Vergangenheit dabei geholfen, wenn er bei Preisverleihungen leer ausgegangen war.

Über den roten Teppich schritt Timothée Chalamet allein. In seiner Dankesrede gab es einen süßen ...
Über den roten Teppich schritt Timothée Chalamet allein. In seiner Dankesrede gab es einen süßen Liebesbeweis für Freundin Kylie Jenner(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Kylie Jenner präsentierte ihr „Gewinner“-Kleid dafür auf ihrem Instagram-Profil.
Kylie Jenner präsentierte ihr „Gewinner“-Kleid dafür auf ihrem Instagram-Profil.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Umso „süßer“ sei nun dieser Moment. Seinen Preis widmete Chalamet schließlich nicht nur seinen Eltern, sondern auch seiner „Partnerin“, Kylie Jenner. „Ich liebe euch“, erklärte er.

Bei der 83. Globe-Verleihung setzte sich Chalamet gegen George Clooney („Jay Kelly“), Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“), Ethan Hawke („Blue Moon“), Lee Byung-Hun („No Other Choice“) und Jesse Plemons („Bugonia“) durch.

Preise an Rose Byrne 
Die australische Schauspielerin Rose Byrne gewann den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie. Die 46-Jährige wurde für ihre Rolle als überforderte Mutter in dem Comedy-Drama „If I Had Legs I‘d Kick You“ geehrt. Sie setzte sich gegen fünf Mitstreiterinnen durch, darunter Hollywoodstars wie Cynthia Erivo (39, „Wicked: Teil 2“), Kate Hudson (46, „Song Sung Blue“) und Emma Stone (37, „Bugonia“).

Rose Byrne freute sich über ihren Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer ...
Rose Byrne freute sich über ihren Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Kein Golden Globe für Julia Roberts
Die irische Schauspielerin Jessie Buckley gewann den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einem Drama. Die 36-jährige Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in dem bewegenden Drama „Hamnet“ über die Shakespeare-Familie, die den Tod ihres Sohnes Hamnet verarbeiten muss.

Bei der 83. Globe-Verleihung setzte sich Buckley gegen Jennifer Lawrence („Die My Love“), Renate Reinsve („Sentimental Value“), Julia Roberts („After the Hunt“), Tessa Thompson („Hedda“) und Eva Victor („Sorry, Baby“) durch.

Jessie Buckley freute sich sichtlich über ihren Golden Globe.
Jessie Buckley freute sich sichtlich über ihren Golden Globe.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Der Brasilianer Wagner Moura gewann unterdessen den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einem Drama. Der 49-Jährige überzeugte mit seiner Rolle in dem Thriller „The Secret Agent“.

Er setzte er sich unter anderem gegen Joel Edgerton („Train Dreams“), Oscar Isaac („Frankenstein“), Dwayne Johnson („The Smashing Machine“) und Michael B. Jordan („Blood & Sinners“) durch.

Wagner Moura feierte backstage seinen Golden-Globes-Sieg.
Wagner Moura feierte backstage seinen Golden-Globes-Sieg.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Regie-Preis ging an Paul Thomas Anderson
Paul Thomas Anderson gewann unterdessen mit dem Politthriller „One Battle After Another“ den Golden Globe in der Sparte „Beste Regie“.

Regisseur Paul Thomas Anderson mit Sara Murphy, Teyana Taylor und Chase Infiniti
Regisseur Paul Thomas Anderson mit Sara Murphy, Teyana Taylor und Chase Infiniti(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)

Für den Regie-Globe nominiert waren auch der US-Amerikaner Ryan Coogler („Blood & Sinners“), der Mexikaner Guillermo del Toro („Frankenstein“), der Iraner Jafar Panahi („Ein einfacher Unfall“), der Norweger Joachim Trier („Sentimental Value“) und die gebürtige Chinesin Chloé Zhao („Hamnet“).

Klicken Sie sich hier durch die schönsten Bilder des Red Carpet der Golden Globes:

Große Überraschung für Teyana Taylor
Den Golden Globe als beste Nebendarstellerin gewann die US-Schauspielerin Teyana Taylor. Die 35-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle als militante Aktivistin in dem Politthriller „One Battle After Another“.

Mit ihr waren Emily Blunt („The Smashing Machine“), Elle Fanning („Sentimental Value“), Ariana Grande („Wicked: Teil 2“), Inga Ibsdotter Lilleaas („Sentimental Value“) und Amy Madigan („Weapons – Die Stunde des Verschwindens“) nominiert.

Teyana Taylor wurde zum, ersten Mal für einen Golden Globe nominiert – und durfte sich den Preis ...
Teyana Taylor wurde zum, ersten Mal für einen Golden Globe nominiert – und durfte sich den Preis umgehend abholen!(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)

Die Sängerin und Schauspielerin Taylor zeigte sich sichtlich überrascht – sie erhielt die Trophäe prompt mit ihrer ersten Globe-Nominierung überhaupt.

Nicht zu alt für Golden Globe
Der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård sicherte sich den Golden Globe als bester Nebendarsteller. Der 74-Jährige überzeugte in dem Familiendrama „Sentimental Value“ des Norwegers Joachim Trier in der Rolle eines Vaters, der von seinen Töchtern entfremdet ist.

Mit ihm waren Benicio Del Toro („One Battle After Another“), Jacob Elordi („Frankenstein“), Paul Mescal („Hamnet“), Sean Penn („One Battle After Another“) und Adam Sandler („Jay Kelly“) im Rennen.

Stellan Skarsgård hielt sich zu alt, um zu gewinnen, wurde an diesem Abend aber Lügen gestraft.
Stellan Skarsgård hielt sich zu alt, um zu gewinnen, wurde an diesem Abend aber Lügen gestraft.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Er habe sich für zu alt gehalten, um zu gewinnen, sagte Skarsgård in seiner Dankesrede. Er sei froh darüber, dass ein kleiner norwegischer Film ohne ein großes Budget diese Aufmerksamkeit bekomme.

Lesen Sie auch:
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
12.01.2026

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien und in einer Podcast-Sparte in der Nacht auf Montag in Beverly Hills bekannt. Die Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
George ClooneyEthan HawkeKate HudsonKylie JennerLeonardo DiCaprioCynthia Erivo
VaterElternMutter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
160.420 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
144.909 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
138.424 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Society International
Gewinner des Abends
Chalamet holt sich Golden Globe – und dankt Kylie!
Schlammschlacht
Nicola Peltz löscht ihre Beckham-Schwiegereltern
Olympische Spiele
Bocelli singt bei Eröffnungsfeier in Mailand!
„Einer der Guten“
Cora Schumacher zeigt sich verliebt mit neuem Mann
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf